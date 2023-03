Kibole Lecha Poznań zrobili rozróbę na stadionie Widzewa. Obraz jak po wojnie. Obrzydliwe, co zrobili

Mecz Lecha Poznań z Widzewem Łódź zakończył ostatnią kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy przed pierwszym tegorocznym zgrupowaniem reprezentacji narodowych. Na boisku wielkich fajerwerków zabrakło. Niestety, do wiwatu postanowiły dać osoby, które nazywają się kibicami "Kolejorza". "Fani" Lecha przyjechali na stadion przy alei Piłsudskiego i postanowili zmienić go nie do poznania. To, co zrobili jest po prostu obrzydliwe. Aż przykro się patrzy na to, czego dokonali...

Widzew - Lech: Kibole "Kolejorza" zdemolowali stadion

Zdjęcia z tego, jak po meczu wyglądał stadion zamieścił w mediach społecznościowych dziennikarz TVP 3, Marcin Szypszak. Nie wytrzymał i ostro odniósł się do całej sytuacji, nie zostawiając suchej nitki na "kibicach".

- Tak wygląda stadion Widzewa Łódź po wizycie BANDYTÓW, mieniących się "kibicami" Lecha Poznań. Wydatnie wspierała ich chulignerka ŁKS-u Łódź. Zniszczenia w setkach tysięcy. Sektor gości na stadionie w Łodzi, będzie zamknięty do końca sezonu. Wstyd. Serio Lech, wy chcecie do Europy? - napisał Maricn Szypszak.

Krótko do całej sytuacji odniósł się także prezes Widzewa Łódź, przekazując informację o zamknięciu sektora kibiców.

- Ta runda pokazuje jak wiele jeszcze pracy przed nami. Meczu nie widziałem, więc nie będę go oceniał. Mimo wszystko musimy się wziąć w garść i wyciągnąć tyle, ile się da. Dobrze, że ten mecz mamy już za sobą i na boisku i poza nim. Sektor dla gości do końca rundy zamknięty - napisał na Twitterze.

