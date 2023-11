Korona Kielce chce iść za ciosem. Taki ma plan na mecz z Piastem Gliwice

To on był priorytetem dla Korony. Dyrektor sportowy ujawnił kulisy transferu

W tym sezonie Piast jest drużyną, która najczęściej remisuje. Podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia będą chcieli przerwać tę remisową niemoc w spotkaniu z Koroną. Jednak rywale nie zamierzają im w tym pomóc. - Rywalizacja w środku pomocy jest duży, Remacle, Nono i Ronaldo są w formie - powiedział Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony w rozmowie z "Super Expressem". - Takać przed urazem też był w dobrej dyspozycji, a do tego naciska młody Strzeboński. Wszyscy chcą grać w pierwszym składzie. Tylko się cieszyć, że jest taki ból głowy. Ronaldo w ostatnich meczach pokazał, że jest w wyśmienitej formie. Trener Kamil Kuzera będzie miał ciężki orzech do zgryzienia, jak to wszystko poukładać - zaznaczył.

Nie będą grać zachowawczo

Celem Korony na Górnym Śląsku jest zwycięstwo. - Jedziemy do Gliwic po trzy punkty, choć wiadomo, że przed meczem mogę składać wiele deklaracji - wyznał Golański. - Mamy dobrą serię, bo już nie przegraliśmy siedem meczów z rzędu, łącznie z Pucharem Polski. Widać, że forma zwyżkuje, że poszło to w dobrym kierunku. Styl jest zadowalający. Ale Piast to silna drużyna, która ma dobrych piłkarzy. Jednak chce podtrzymać passę. Nie będziemy grać zachowawczo i nastawiać się na grę o punkt, ale o pełną pulę - przekonywał przedstawicieli kieleckiego klubu.

