Dyrektor sportowy Korony Kielce z jasnym przekazem, nie ma wątpliwości. "Ma potencjał, aby grać w kadrze"

Argumenty są po jego stronie

Ronaldo Deaconu trafił do Korony przed rokiem. W premierowym sezonie zdobył dwie bramki. W tym już poprawił tamten dorobek, bo ma już trzy trafienia plus kolejne dorzucił w Pucharze Polski. Jednak trener Kamil Kuzera ostatnio przewidział dla niego rolę dublera. - "Roni" jest ambitny, chce grać w podstawowym składzie i o tym mówi - tłumaczy Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony w rozmowie z "Super Expressem". - Argumenty są po jego stronie. Jeśli na boisku pokazuje złość sportową, to trzeba się z tego cieszyć. To oznacza, że ma dobry charakter i daje pozytywny impuls drużynie. Grą lewą nogą jest w czołówce ekstraklasy. Rumun ma precyzyjne podanie i silny strzał z lewej nogi. Z dystansu potrafi przymierzyć z odpowiednią siłą, a do tego znakomicie zagrywa, "na nos". Dysponuje podaniem na 40-50 metrów. I robi to z niesamowitą precyzją. Jest zaawansowany technicznie. Jednym przyjęciem sprawi, że dobrze ułoży sobie piłkę i przygotuje ją do przerzutu - wylicza atuty pomocnika.

Czuje odpowiedzialność grając z "10" na plecach

Golański wierzy w możliwości piłkarza Korony. W jego ocenie Ronaldo w przyszłości powinien zapracować na powołanie do reprezentacji Rumunii. Do tej pory grał w juniorskich zespołach. W jednym z nich prowadził go Constatntin Galca, obecny trener Radomiaka. Co ciekawe, Ronaldo w ostatnim spotkaniu strzelił tej drużynie gola w Radomiu. - "Roni" wcześniej grał z "13", a teraz wziął sobie "10" - przypomina. - Czuje zatem odpowiedzialność grając z takim numerem na plecach. Wziął "dychę", więc musi spłacać to na boisku. To nie jest przypadek. Jeśli utrzyma taką dyspozycję, to może mocniej zapukać do reprezentacji Rumunii. Potencjał ma bardzo duży. Umiejętności pozwalają mu na to, aby dostał szansę w rumuńskiej kadrze. Gdyby grał z większą intensywnością i był szybszy, to już byłby w innym miejscu - zaznacza.

Do Gliwic po pełną pulę

Dyrektor sportowy cieszy się z formy zawodników. Liczy na to, że zespół potwierdzi to w wyjazdowym starciu z Piastem Gliwice. - Rywalizacja w środku pomocy jest duży, Remacle, Nono i Ronaldo są w formie - przekonuje. - Takać przed urazem też był w dobrej dyspozycji, a do tego naciska młody Strzeboński. Wszyscy chcą grać w pierwszym składzie. Tylko się cieszyć, że jest taki ból głowy. Ronaldo w ostatnich meczach pokazał, że jest w wyśmienitej formie. Trener Kamil Kuzera będzie miał ciężki orzech do zgryzienia, jak to wszystko poukładać. Jedziemy do Gliwic po trzy punkty, choć wiadomo, że przed meczem mogę składać wiele deklaracji. Mamy dobrą serię, bo już nie przegraliśmy siedem meczów z rzędu, łącznie z Pucharem Polski. Widać, że forma zwyżkuje, że poszło to w dobrym kierunku. Styl jest zadowalający. Ale Piast to silna drużyna, która ma dobrych piłkarzy. Jednak chce podtrzymać passę. Nie będziemy grać zachowawczo i nastawiać się na grę o punkt, ale o pełną pulę - zapowiada.

Remacle był priorytetem transferowym Korony

Atutem Korony na Górnym Śląsku powinien być także wymieniony powyżej Martin Remacle. Belg strzelił pięć goli w rundzie, a ostatnio to dzięki jego skuteczności kielczanie awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski. - Jest w bardzo dobrej dyspozycji - dodaje Golański. - Jego transfer był jednym z moich priorytetów, które sobie założyłem przed startem sezonu. Podczas zimowego zgrupowania w Turcji zwróciłem na niego uwagę. Pojechałem wtedy oglądać Mariusa Briceaga w Universitatea Cluj. Podczas meczu moją uwagę zwrócił także właśnie Remacle. Ma duży luz i w swobodę w grze. Myślę, że będzie to szło w jeszcze lepszym kierunku, że nie powiedział ostatniego słowa - deklaruje dyrektor sportowy Korony Kielce.

