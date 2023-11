Były kadrowicz tego oczekuje od Roberta Lewandowskiego w kadrze. "Niech znowu będzie ten..."

Mecz z Czechami może być ostatnią szansą

Ostatnio Robert Lewandowski pauzował, ale już z jego zdrowiem wszystko jest w porządku. Zagrał w EL Clasico. Pojawił się na boisku na ostatnie 30 minut. Barcelona przegrała u siebie 1:2 z Realem Madryt. Czy polski as rozkręci się do meczu z Czechami w el. EURO 2024? - Mam nadzieję, że tak będzie, że Robert nabierze rytmu - powiedział nam niedawno Jerzy Dudek. - Musi szukać motywacji, bo mecz z Czechami może być ostatnią szansą dla niego, żeby zagrać na mistrzostwach Europy. Dlatego powinna być duża determinacja z jego strony. Może nie zastanawiałbym się nad tym, że za wszelką cenę musi strzelić gola- zaznaczył.

Niech znowu będzie ten stary-dobry „Lewy”

Dudek liczy na to, że Lewandowskiemu nie zabraknie motywacji i determinacji. - Niech zrobi kroczek do tyłu - dodał były kadrowicz. - Niech znowu będzie ten stary-dobry „Lewy”, który pracuje dla zespołu i pozytywnie reaguje na poczynania zawodników. Wiadomo, że mecz z Czechami jest dla nas najważniejszy. Powtórzę: dla niego powinna być to megamotywacja ze względu na to, że to jedyna szansa, żeby zagrał na mistrzostwach. Liczę na to, że przyjedzie na kadrę zdeterminowany i pokaże się z jak najlepszej strony - podkreślił były reprezentant Polski.

