Takiego Szczęsnego jeszcze nie widzieliśmy! Włożył maskę, żeby ukryć się przed ludźmi? Marina ujawniła!

Wojciech Szczęsny postanowił pokazać swoje nieznane oblicze! Piosenkarka Marina Łuczeno-Szczęsna, żona zawodnika Juventusu Turyn, zamieściła na mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazuje wolne popołudnie państwa Szczęsnych, którzy postanowili wybrać się do ogrodu zoologicznego. Niespodziewanie, bramkarz kadry postanowił pojawić się w turyńskim ZOO w masce superbohatera. Fani zaczęli spekulować, czy to przypadkiem nie jest aby metoda piłkarza na to, żeby nie przyciągać do siebie tłumu kibiców i móc spokojnie spędzić czas z rodziną.

Wojciech Szczęsny ukrywa się pod maską. Marina pokazała wideo

Na wideo zaprezentowanym przez Marinę widzimy, że wraz z mężem i synem są w zoo, ale bramkarz reprezentacji Polski na rodzinną wycieczkę założył maskę Batmana. Ten dość nietypowy widok próbowali zrozumieć sami fani piłkarza i piosenkarki, którzy w komentarzach zaczęli spekulować, czy to aby nie jest metoda piłkarza na to, aby nikt nie zakłócał jego wspólnego czasu z rodziną.

- Maska żebyś miał spokój? - zapytał jeden z fanów, a jego pytanie spotkało się z dalszą ilością spekulacji.