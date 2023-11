Karol Świderski nie traci czasu. Kadrowicz rozpoczął treningi w klubie ekstraklasy

Statystyka nie kłamie: Marcin Bułka już jest najlepszy w Europie! "To on rozgrzewa trybuny"

Był najlepszym strzelcem zespołu

Świderski był gwiazdą Charlotte. Strzelił w sezonie zasadniczym 12 goli, co sprawiło, że był najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu. Klub kadrowicza zajął dziewiąte miejsce w Konferencji Wschodniej i zagrał z Los Angeles w dodatkowy meczu, którego stawką był awans do fazy play off. Niestety, drużyna Charlotte przegrała 2:5 i zakończyła w ten sposób. Świderski w tym spotkaniu zapisał na swoim koncie.

Statystyka nie kłamie: Marcin Bułka już jest najlepszy w Europie! "To on rozgrzewa trybuny"

Oficjalna zgoda władz Charlotte

Teraz reprezentant Polski wrócił do Polski. Do meczów z Czechami i Łotwą będzie przygotowywał się trenując ze Śląskiem Wrocław. Dziś odbył pierwsze zajęcia. Władze Charlotte zgodziły się na takie rozwiązanie. "Napastnik otrzymał oficjalną zgodę od swojego klubu na udział w zajęciach drużyny Jacka Magiery, by jak najlepiej przygotować się do zbliżających się meczów reprezentacji Polski" - czytamy we wpisie opublikowanym przez wrocławski klub w mediach społecznościowych.

Real zdetronizuje Barcelonę w walce o tytuł? To zyskali "Królewscy" po triumfie w El Clasico

Sztab szkoleniowy Śląska wykonuje doskonałą pracę

Tak z kolei dyrektor sportowy Ślaska David Balda podsumował pojawienie się we wrocławskim klubie reprezentanta Polski. - To, że zawodnicy, jak Patryk Klimala czy Karol Świderski, chcą trenować z nami lub przynajmniej korzystać z naszej bazy treningowej, świadczy jedynie o tym, że nasz sztab szkoleniowy wykonuje doskonałą pracę, a w klubie panuje doskonała atmosfera... - napisał David Balda, dyrektor sportowy Śląska w mediach społecznościowych. - Zawodnikom dajemy możliwość właściwego przygotowania, a oni z kolei zwiększają intensywność i jakość treningów... W ten sposób jesteśmy w stanie nieustannie się doskonalić i rozwijać - dodał przedstawiciel lidera ekstraklasy, który przygotowuje się do meczu z ŁKS-em Łódź.

Jude Bellingham będzie jak Leo Messi? "Ma papiery na to, żeby..."

Karol Świderski trenuje ze Śląskiem 🇮🇹Napastnik otrzymał oficjalną zgodę od swojego klubu na udział w zajęciach drużyny Jacka Magiery, by jak najlepiej przygotować się do zbliżających się meczów reprezentacji Polski 🇵🇱Miło widzieć we Wrocławiu, Karol 👋 pic.twitter.com/coFTx1SZx6— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) November 1, 2023

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej