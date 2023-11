Jude Bellingham będzie jak Leo Messi? "Ma papiery na to, żeby..."

Kumpel Lewandowskiego nie wytrzymał! Wszystko wyniósł do mediów. Zbulwersowało go to, co ujrzał w szatni

Tak go przekonał prezydent Realu Madryt

Reprezentant Anglii był obecny podczas gali w Paryżu, gdzie wręczano nagrody dla najlepszych piłkarzy za 2023 rok. Bellingham triumfował w kategorii najlepszy młody zawodnik. Czy w przyszłości dostąpi zaszczytu i dostanie "Złotą Piłkę", która po raz ostatni w karierze przypadła Leo Messiemu? - Podejrzewam, że prezydent Florentino Perez ściągając Anglika do Realu powiedział mu jedno zdanie, które go przekonało - wyjaśniał Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Coś w stylu: „Grając w Realu masz szansę na „Złotą Piłkę”, więc musisz przyjść do nas. Gwarantuję ci, że jak będziesz dobrze prezentował się, to ją zdobędziesz”. Jeśli tak dalej będzie grał, a ten sezon zakończy na takich obrotach, to nie widzę dla niego konkurencji. A przecież jeszcze z kadrą Anglii, która jest w gazie, wystąpi na EURO. Bellingham ma papiery na to, żeby po te „Złote Piłki” sięgać co roku - dodał były bramkarz Realu Madryt.

Były kadrowicz tego oczekuje od Roberta Lewandowskiego w kadrze. "Niech znowu będzie ten..."

Sonda Czy Real Madryt odzyska w nadchodzącym sezonie mistrzostwo Hiszpanii? Tak Nie Trudno powiedzieć

QUIZ. Jak dobrze znasz Jana Tomaszewskiego?! 10/10 to Twój obowiązek Pytanie 1 z 10 Z jakiego miasta pochodzi Jan Tomaszewski? Łódź Warszawa Wrocław Dalej