Koszmarna seria Legii Warszawa już minęła? Rafał Augustyniak tak zapatruje się na tę kwestię

W pierwszej połowie roznieśli wicelidera I ligi

O sukcesie Legii nad wiceliderem pierwszej ligi przesądziła pierwsza połowa, a szczególnie jej początek. Stołeczny zespół szybko strzelił dwa gole, a jeszcze przed przerwą przypieczętował triumf nad ekipą gospodarzy. Dwie bramki zdobył Blaż Kramer, który w trzech ostatnich występach strzelił cztery gole. Przełamał się także Marc Gual, którego strzelecka posucha zakończyła się na dwunastu spotkaniach.

Zachować czyste konto z Radomiakiem

Piłkarze Legii byli zdeterminowani, bo zależało im, aby zmazać plamę po czterech z rzędu porażkach w ekstraklasie. Zwrócił uwagę na to obrońca Rafał Augustyniak, który wrócił do składu warszawskiej drużyny. - To bardzo ważny triumf pod względem mentalnym - podkreślił Augustyniak po zawodach, cytowany przez klubowe media. - Wierzę, że wróciliśmy na właściwe tory. Szybko otworzyliśmy wynik i w ten sposób ułożyliśmy sobie mecz. To bardzo ważne, że w taki sposób przełamaliśmy się w ofensywie. Bardzo cieszy również czyste konto, na które ciężko pracowaliśmy. Nie pozwoliliśmy rywalom praktycznie na nic. Z Radomiakiem nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów - zaznaczył Augustyniak.

