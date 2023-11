To on był priorytetem dla Korony. Dyrektor sportowy ujawnił kulisy transferu

To stąd się biorą sukcesy Jagiellonii. Bartłomiej Wdowik wyjawia sekret dobrej postawy klubu z Podlasia

W Koronie są zadowoleni z jego postawy. Warto było go sprowadzić, bo Martin Remacle strzelił pięć goli w rundzie. Błysnął w Pucharze Polski, gdzie po wejściu na boisku strzelił dwa gole. W ten sposób pomógł kielczanom a promocji do 1/8 finału. - Martin jest w bardzo dobrej dyspozycji - powiedział Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony w rozmowie z "Super Expressem". - Jego transfer był jednym z moich priorytetów, które sobie założyłem przed startem sezonu. Podczas zimowego zgrupowania w Turcji zwróciłem na niego uwagę. Pojechałem wtedy oglądać Mariusa Briceaga w Universitatea Cluj. Podczas meczu moją uwagę zwrócił także właśnie Remacle. Ma duży luz i w swobodę w grze. Myślę, że będzie to szło w jeszcze lepszym kierunku, że nie powiedział ostatniego słowa - zapowiedział przedstawiciel kieleckiego klubu, który 3 listopada zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

