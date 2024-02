Legendarny stadion, legendarne kluby, rekord do pobicia i… oczekiwanie na sensację: „To spotkanie zostanie w pamięci na wiele lat”

40800 sympatyków futbolu zasiąść może w piątkowy wieczór w świątyni polskiego futbolu. Przygotowany w ostatnich miesiącach sektor przeznaczony dla kibiców gości pomieścić może 4383 osoby. Ów pakiet został przez sympatyków Legii, która przyjeżdża na mecz z Ruchem, wykorzystany w 100 procentach.

Wiele wskazuje na to, że również gospodarze wykupią wszystkie dostępne dla nich bilety; z ponad 36 tysięcy przygotowanych dla nich wejściówek, w czwartkowe południe nabywców znalazło 32 tysiące! - Jesteśmy blisko osiągnięcia kompletu na widowni. Mam nadzieję, że będą to bardzo bezpieczne zawody, które zostaną w naszej pamięci przez wiele lat – podkreśla prezes Ruchu, Seweryn Siemianowski.

- Mam nadzieję, że pozytywna presja nas napędzi, a kibice dodadzą nam wiatru w żagle. Staraliśmy się wycisnąć z zimowych przygotowań wszystko, co najlepsze. W każdym razie chcemy zrobić wszystko, by Ruch w przyszłym sezonie był w ekstraklasie. Z takim zadaniem tu przyszedłem – deklaruje cytowany już trener Niedźwiedź.

Zimą do jego zespołu, tracącego sześć punktów do bezpiecznego miejsca w tabeli, dołączyło siedmiu nowych piłkarzy. - Cały czas pracujemy jeszcze nad dwoma transferami, prowadzimy rozmowy, penetrujemy rynek – zaznaczył opiekun Ruchu, który – mimo dużej różnicy lokat i punktów między Ruchem a Legią – patrzy na piątkowy mecz z dużą dawką optymizmu. - Wiem, z kim się mierzymy. Rywale są faworytem, ale wiem, co trzeba zrobić, by ich pokonać. Myślę, że my będziemy większą zagadką dla gości, niż oni dla nas – deklaruje Janusz Niedźwiedź.

Początek meczu Ruch – Legia na Stadionie Śląskim w Chorzowie w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Canal+ Sport oraz na kanale tej stacji w serwisie YouTube.

Obsada sędziowska meczu #RCHLEG ⚽️Piątkowe spotkanie na Stadionie Śląskim poprowadzi Damian Sylwestrzak z Wrocławia, który w tym sezonie rozstrzygał w zwycięskim spotkaniu Niebieskich z ŁKS-em oraz remisowym z Radomiakiem.Pełna obsada 👉 https://t.co/KRBvFTiFSk pic.twitter.com/MWGStDYvGV— Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) February 8, 2024