Legia i Pogoń o podtrzymanie pozytywnego trendu, Lech o zmazanie plamy. Ekstraklasowa niedziela pucharowiczów

Sensacyjny transfer reprezentanta Polski do Ekstraklasy na ostatniej prostej! To byłby prawdziwy hit

Kursy TOTALbet: PKO BP Ekstraklasa

W kontekście Pogoni Szczecin już przed rozpoczęciem meczu rewanżowego przeciwko KAA Gent wiadomo było, że losy awansu do dalszych gier są rozstrzygnięte. Portowcy przed tygodniem wrócili z Belgii z bagażem aż pięciu straconych bramek i pewnym było, że przed własną publicznością zagrają jedynie o honor i uratowanie twarzy. Ta sztuka im się zresztą udała, po dublecie niezawodnego Efthymiosa Koulourisa wygrali bowiem 2:1. Losów dwumeczu podopieczni Jensa Gustafssona naturalnie nie odmienili – Gent zwyciężył łącznie 6:2, pokazali jednak, że są w stanie napytać nieco biedy wyżej notowanemu zespołowi. Wygrana ta jest tym cenniejsza, że powinna pomóc uwierzyć w siebie zawodnikom ze Szczecina, którzy po blamażu w Gandawie przegrali także kolejne ligowe spotkanie (0:2 u siebie z Radomiakiem). Teraz Kamil Grosicki i spółka są już poza europejskimi pucharami, ale wciąż pozostaje im rywalizacja na rodzimym poletku. W najbliższy weekend Pogoń na wyjeździe zmierzy się z beniaminkiem – ŁKS-em Łódź – i wg TOTALbet będzie wyraźnym faworytem tego spotkania. Kurs na jej zwycięstwo bukmacher ustalił na poziomie 2.09, w przypadku triumfu gospodarzy jest to z kolei 3.65.

i Autor: TOTALbet

W znakomitych humorach do niedzielnego, domowego starcia przeciwko Koronie Kielce przystąpi za to Legia Warszawa. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zdołał w czwartkowy wieczór odwrócić losy dwumeczu z Austrią Wiedeń i ostatecznie mógł cieszyć się z awansu do kolejnej rundy. Mecz rewanżowy był zresztą prawdziwym thrillerem – Wojskowi w pewnym momencie prowadzili już 3:0 i wydawało się, że mają sprawy pod kontrolą. Zbytnie rozluźnienie w szeregach obronnych doprowadziło jednak do dwóch straconych goli i dwumecz zaczynał się od początku. Gdy chwilę później wynik na 4:2 podwyższył Rosołek, a jeden z zawodników gospodarzy wyleciał z boiska, wszystko wskazywało na to, że jest „pozamiatane”. Nic bardziej mylnego, w szóstej minucie doliczonego czasu gry wiedeńczycy ponownie pokonali Tobiasza i dogrywkę mieli na wyciągnięcie ręki. Ostatnie słowo należało jednak do Legii – „złotego gola” w 99’ ustrzelił Ernest Muci, zapewniając swojej drużynie awans do 4. rundy el. LKE, gdzie czeka już na nich duński FC Midtjylland. Zanim dojdzie do pierwszego meczu przeciwko Skandynawom, warszawian czeka jeszcze domowe spotkanie PKO BP Ekstraklasy z Koroną Kielce. W opinii TOTALbet Josue i spółka będą jego wyraźnym faworytem. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf wicemistrzów Polski płaci 1.52 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej Scyzoryków wyniesie natomiast 6.20 zł.

i Autor: TOTALbet

Zdecydowanie największy zawód sprawił polskim kibicom Lech Poznań. Rewelacja poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy na wyjazdowy mecz ze Spartakiem Trnawa udawała się z jednobramkową zaliczką, co samo w sobie stanowiło już spory niedosyt, przy Bułgarskiej dominacja Kolejorza nie podlegała bowiem dyskusji. Zespół Johna van den Broma na Słowacji rozegrał niestety bardzo słabe spotkanie i zasłużenie pożegnał się z rozgrywkami już na tak wczesnym etapie. Gospodarze ewidentnie mieli na ten mecz plan, który w dodatku konsekwentnie realizowali. Jeśli dodamy do tego zdecydowanie większą ambicję i wolę walki – mamy przepis na wyeliminowanie poznaniaków. Zespołowi ze stolicy Wielkopolski pozostaje zatem już tylko walka na krajowym podwórku, a najbliższą okazję do choć częściowej rehabilitacji będą oni mieli już w najbliższą niedzielę. Lech uda się do Wrocławia na spotkanie z miejscowym Śląskiem i wg TOTALbet będzie faworytem tego starcia. Kurs na wygraną gości legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 1.87, w przypadku gospodarzy jest to 4.30.

i Autor: TOTALbet

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.