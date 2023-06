Legia zbroi się przed nowym sezonem. Środkowy pomocnik z przeszłością w Hiszpanii

Można było się spodziewać, że Legia ściągnie zawodnika do linii pomocy, po tym jak kontuzji doznał Bartosz Kapustka i po raz kolejny czeka go długa przerwa. Wybór padł na piłkarza z przeszłością w II lidze hiszpańskiej. Informacje o rychłym transferze Juergena Elitima do Legii przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. Kolumbijczyk miał już przejść testy medyczne w Warszawie. Elitim przyjechał z Kolumbii do Europy jako 18-latek w 2017 roku i trafił do hiszpańskiej Granady. Szybko wykupił go angielski Watford, ale w następnych sezonach był wypożyczany do klubów z Hiszpanii.

Na poziomie II ligi w tym kraju zadebiutował w sezonie 2020/21 w barwach SD Ponferradina. W minionym sezonie reprezentował barwy Racingu Santander. W 29. meczach LaLiga 2 strzelił dwa gole i miał jedną asystę. Do Legii ma trafić na zasadzie wolnego transferu. Jest piłkarzem lewonożnym, grającym najczęściej na środku pomocy, ale może również występować na prawym skrzydle. 23-letni Elitim byłby czwartym piłkarzem pozyskanym w tej przewie letniej. Wcześniej Legia zakontraktowała Patryka Kuna, Hiszpana Marca Guala i Serba Radovana Pankova.

Utalentowany Kolumbijczyk zostanie piłkarzem Legii Warszawa. Juergen Elitim przechodzi do nas definitywnie z Angielskiego klubu FC Watford.Nagralem dla was jego najlepsze akcje z poprzedniego sezonu. Lewa noga niczym nasz Josue. Dla mnie Bomba. pic.twitter.com/QdxVqzON2j— Heheszky  (@Daniel_Heheszky) June 23, 2023