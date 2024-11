Łzy cisną się do oczu po wspomnieniu kapelana GieKSy o Janie Furtoku. Te słowa wypowiedziane nad trumną zapamiętamy na długo

Na gliwickim Sikorniku, na którym się wychowywał, na osiedlowym boisku ruch nie wielki. Nie to, co za jego dziecięcych czasów, kiedy stało się w kolejce, by móc ze swoją drużyną zagrać mecz. - Grało się w polu, w bramkarskiej bluzie z nazwiskiem Casillasa, i w poszarpanych spodenkach. Ale piłka była najważniejsza – opowiadał kiedyś Murawski klubowej telewizji Piasta. Krótko po tym, gdy – jako wychowanek klubu – został najmłodszym w ekstraklasie kapitanem drużyny. I powiódł ją po wicemistrzostwo Polski!

Radosław Murawski jasno kreśli cel, po jaki wraca do domu

- Każdy mecz przeciwko Piastowi jest dla mnie wyjątkową sprawą. Zawsze z sentymentem wracam do domu, do Gliwic – powtarza i dziś „Muraś”. Z Lechem przyjeżdżał tu już trzykrotnie, nie przegrał ani razu. Teraz też kolejarska taryfa nie przewiduje żadnych ulg i zniżek dla gospodarzy. - Tak, jedziemy do mojego miasta w roli faworyta, zdobyć kolejne trzy punkty – deklarował Murawski na przedmeczowym briefingu medialnym. - Tacy już jesteśmy w tym sezonie: żadnego minimalizmu. Nawet kiedy strzeliliśmy Legii pięć goli, od razu pojawiły się w szatni głosy były, że można było jeszcze coś dołożyć! - zdradza Murawski.

Wychowanek gliwickiej drużyny tej jesieni prezentuje formę wybitną. Po minionym weekendzie za występ przeciwko GKS-owi Katowice nagrodzony został przez ekstraklasę mianem „Piłkarza kolejki”. - To rzeczywiście jeden z lepszych sezonów w karierze, czuję się bardzo dobrze – dodaje „Muraś”.

Konsekwentnie jednak pomijany jest lechita przy kadrowych powołaniach. – Petycję w tej sprawie już napisałem i wysłałem do PZPN; czekam na odpowiedź – wybucha śmiechem, gdy słyszy pytanie o reprezentację. Michał Probierz lubi zaglądać na stadion przy Okrzei. Może tym razem do jego słynnego notesika trafi nazwisko pomocnika Kolejorza?

RADOSŁAW MURAWSKI wybrany przez Was najlepszym zawodnikiem 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy!🔝⭐ pic.twitter.com/5gMPnF0AiO— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 25, 2024