Kibice GKS-u Katowice odpalili race na pogrzebie Jana Furtoka. Ważna symbolika, tak oddali hołd i pożegnali legendę klubu

Kibice odpalili race na pogrzebie Jana Furtoka. Symboliczna liczba

Pogrzeb Jana Furtoka przyciągnął uwagę wielu ważnych piłkarskich postaci. Nie zabrakło na nim także piłkarzy i działaczy GKS-u Katowice, ale też i zwykłych kibiców tego klubu. Nic dziwnego, ponieważ Jan Furtok to postać-legenda dla tego zespołu, a najgłośniejszymi jego osiągnięciami jest miano najlepszego strzelca w historii czy poprowadzenie drużyny do pierwszego trofeum w historii klubu, czyli Pucharu Polski w 1986 roku – było to też jedyne trofeum zdobyte przez Jana Furtoka w jego karierze. Podczas mszy pogrzebowej nie zabrakło choćby wspomnień kapelana GieKSy, księdza Krzysztofa Sitka, który pięknymi słowami pożegnał zmarłego piłkarza. Nie zabrakło także pożegnania ze strony kibiców, którzy zrobili to na swój sposób.

Podczas ostatniej drogi Jana Furtoka, już na cmentarzu, kibice postanowili oddać hołd i pożegnać swoją legendę. Fani GKS-u Katowice odpalili race i zrobili to w symboliczny sposób, ponieważ rac było 9 – ich liczba odnosiła się więc do numeru, z jakim Jan Furtok grał w tej drużynie. Warto przypomnieć, że numer „9” jest zastrzeżony w katowickim klubie.

