Marek Papszun podjął decyzję! Już wszystko jasne, negocjacje z greckim klubem zakończone

To największy skarb Korony i zmora rywali. Ma patent na Legię, jak słyszą jego nazwisko to dostają palpitacji serca

Najpewniejsze ręce w ekstraklasie. To on ma najwięcej czystych kont, będzie jak Marcin Bułka we Francji?

Marek Papszun był łączony już z wieloma klubami, czy nawet reprezentacjami, po zakończeniu pracy w Rakowie Częstochowa. Kolejne miesiące jednak mijają i 49-latek wciąż pozostaje bez pracy. Wydawało się, że wszystko może zmienić się w najbliższych dniach, gdy Papszun otrzymał ofertę pracy od greckiego OFI Kreta, co by nie mówić, średniaka tamtejszej Super League. Portal Meczyki.pl dzień wcześniej, 6 grudnia, przekazywał, że negocjacje „zmierzają w pozytywnym kierunku”. Ostatecznie jednak ten sam serwis przekazał właśnie, że Marek Papszun postanowił odmówić greckiemu klubowi.

Marek Papszun wciąż bez pracy. Odmówił greckiemu klubowi

OFI Kreta to obecnie 8. zespół najwyższej klasy rozgrywkowej w Grecji, który traci 2 punkty do grupy mistrzowskiej (zagra w niej 6 zespołów, a pozostałe 8 gra w grupie spadkowej). Nie jest to zespół, który imponuje swoimi planami rozwoju i zdaje się, że taki trener jak Marek Papszun znalazłby nawet w Polsce kluby o większym potencjale. Sam zainteresowany podkreślał w mediach, że interesuje go jednak praca za granicą, ale najwyraźniej wizja pracy w OFI Kreta nie była wystarczająco przekonująca dla 49-latka.