Niecodzienne akcje przy Łazienkowskiej, bramkarze asystowali przy golach. Legia ograła Widzew i jest na szczycie tabeli [WIDEO]

Dariusz Dziekanowski przed klasykiem Ekstraklasy Legia - Widzew. To co obnażają mecze pucharowe wystarcza na ligę

Legioniści przystąpili do gry naładowani energią po awansie do fazy grupowej Ligi Konferencji i z nowym piłkarzem, Steve’em Kapuadim, pozyskanym po wielu perypetiach z Wisły Płock. Zanim kibice zdążyli się przyjrzeć francuskiemu obrońcy, to Legia objęła prowadzenie, w dużej mierze dzięki Kacper Tobiaszowi. Najpierw uratował drużynę, broniąc strzał głową z bliska Mate Milosza a chwilę później popisał się długim wybiciem piłki, z którego wyszła mistrzowska asysta. Piłka trafiła do Ernesta Muciego, a ten znalazł się w sytuacji sam na sam z Henrichem Ravasem i strzelił do siatki. Kto z kibiców przegapił tę sytuację, mógł podobną obejrzeć w 44. minucie.

Ernest sprawia, że Legia martwić się nie Muci. Albańczyk zmierzy się z kolegami w meczach reprezentacji?

Tym razem Ravas daleko kopnął piłkę, która trafiła pod nogi Jordiego Sancheza, ten zakręcił dwoma obrońcami gospodarzy i strzelił obok Tobiasza do siatki. Dwie asysty bramkarzy w ciągu jednej połowy to rzadkość na piłkarskich boiskach. Maciej Rosołek mógł szybko odpowiedzieć golem, ale po świetnej akcji Pawła Wszołka nie trafił w piłkę stojąc cztery metry przed pustą bramką.W 75. min Legia przeprowadziła składną akcję, a gdy piłka trafiała pod lewą nogę Muciego, ten nie zastanawiał się ani chwili i strzelił precyzyjnie przy słupku. Zmęczeni Widzewiacy popełniali w końcówce błędy i po jednym z nich Luis Silva faulował w polu karnym i wyleciał z boiska. Karnego pewnie wykorzystał Josue. Legia zgarnęła 3 punkty i zbroi się przed dalszą częścią sezonu. Jej nowym piłkarzem został środkowy obrońca Marco Burch ze Szwajcarii, a na ostatniej prostej jest transfer Portugalczyka Gila Diasa. Ostatnio grał on w VfB Stuttgart a wcześniej m.in. w Benfice i AS Monaco.

Legia Warszawa - Widzew Łódź 3:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Ernest Muci (6), 1:1 Jordi Sanchez (44), 2:1 Ernest Muci (75), 3:1 Josue (90+7-karny).

Żółta kartka - Legia Warszawa: Josue. Widzew Łódź: Marek Hanousek. Czerwona kartka - Widzew Łódź: Luis da Silva (90+6-faul).

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów: 27 079.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Radovan Pankov, Steve Kapuadi, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek (46. Makana Baku), Bartosz Slisz (72. Marc Gual), Juergen Elitim, Josue, Patryk Kun - Ernest Muci (85. Igor Strzałek), Blaz Kramer (18. Maciej Rosołek, 72. Tomas Pekhart).

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Patryk Stępiński (82. Mateusz Żyro), Serafin Szota, Luis da Silva, Fabio Nunes - Bartłomiej Pawłowski, Dawid Tkacz (46. Ernest Terpiłowski), Marek Hanousek, Fran Alvarez (71. Dominik Kun), Mato Milos - Jordi Sanchez (82. Andrejs Ciganiks). (PAP)

JEST GOL DLA LEGII! Ernest Muci wykorzystał gapiostwo obrońców @RTS_Widzew_Lodz i dał prowadzenie gospodarzom ⚽📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/o10GPCJc01— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 3, 2023