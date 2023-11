Podbeskidzie - Pogoń TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin STREAM LIVE ONLINE mecz Podbeskidzie - Pogoń GDZIE OGLĄDAĆ

Tego musi się wystrzegać Legia Warszawa w hicie kolejki. To trio znajdzie sposób na Lecha Poznań?

W zeszłym tygodniu kibice poznali 10 drużyn, które zameldowały się już w 1/8 finału tegorocznego Pucharu Polski. Do kompletu brakuje sześciu zespołów, które powinny zostać wyłonione w tym tygodniu. Jako pierwsi na boisku pojawią się piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała i Pogoni Szczecin - już we wtorek powalczą o awans do kolejnej rundy. Faworytem są oczywiście "Portowcy", którzy latem reprezentowali Polskę w europejskich pucharach, a po słabym początku sezonu weszli ostatnio na odpowiednie tory. Pogoń jest niepokonana od pięciu meczów i wskoczyła na 5. miejsce w tabeli Ekstraklasy. W znakomitej formie jest m.in. Kamil Grosicki, który strzelał gole w czterech z tych pięciu spotkań i każde z nich zakończyło się zwycięstwem ekipy ze Szczecina. Dziś okaże się, czy w Bielsku-Białej uda się podtrzymać tę serię.

Podbeskidzie - Pogoń STREAM LIVE ONLINE Puchar Polski Podbeskidzie - Pogoń na żywo w Internecie dzisiaj 7.11

Gospodarze z pewnością zrobią wszystko, by sprawić niespodziankę. Podbeskidzie jeszcze trzy lata temu grało w Ekstraklasie, ale po spadku nie może się podnieść. Piłkarze z Bielska-Białej zanotowali też słaby początek tego sezonu - po 14 kolejkach są na 15. miejscu w pierwszoligowej tabeli, pierwszym nad strefą spadkową. Mają zresztą tyle samo punktów, co szesnasty Chrobry Głogów. Podbeskidzie wygrało zaledwie dwa mecze, a aż sześć zremisowało i przegrało! Niewykluczone, że pucharowa rywalizacja będzie okazją do uratowania sezonu, jednak w tym celu potrzebne jest pokonanie Pogoni.

Mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin w 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się we wtorek, 7 listopada, o godzinie 18:00. TRANSMISJA w TV nie będzie dostępna na żadnym kanale. Jedyną opcją obejrzenia tego meczu jest STREAM LIVE ONLINE przygotowany przez kanał Łączy Nas Piłka TV w serwisie YouTube. Znajdziesz go TUTAJ. Wystarczy kliknąć!