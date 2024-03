Portowcy w niedzielę śpią dłużej. Przebudzenie po przerwie wystarczyło do remisu [WIDEO]

Z kolei piłkarze Korony, po sobotnim remisie Puszczy we Wrocławiu, wylądowali w strefie spadkowej. Mecz od początku był żywy, gospodarzom w 18.min udało się nawet umieścić piłkę w siatce, tyle, że strzelający Dawid Błanik był na spalonym. Cztery minuty później nie było wątpliwości, gdy po rzucie rożnym zupełnie niepilnowany a jednocześnie najniższy w drużynie Hiszpan Nono, strzałem głową trafił do bramki. - Może go zlekceważyliśmy, nie wiem jak to się stało – powiedział w przerwie meczu obrońca Pogoni Mariusz Malec. Obrońcy Pogoni zupełnie przysnęli w tej sytuacji i niestety spali dalej. W 42. min Jacek Podgórski ograł przy linii końcowej reprezentanta Szwecji Linusa Wahlqvista jak juniora

Podał piłkę do Dawida Błanika, a ten z bliska huknął nie do obrony. Portowcy wyglądali tak, jakby mecz w niedzielne południe zaczynał się dla nich zdecydowanie za wcześniej. W przerwie była może kawa, a na pewno reprymenda od trenera, bo po przerwie Portowcom wróciła energia. Jens Gustafsson wprowadził na boisko Rafała Kurzawę i Alexandra Gorgona, i Pogoń zaczęła grać inaczej. W 54 .min wywalczyła rzut karny, którego na gola zamienił Kamil Grosicki. To 11. trafienie "Grosika" w sezonie. Minęło kolejnych 13 minut i Pogoń wyrównała. Składną akcję zespołu zakończył Alexander Gorgon, co tylko potwierdziło, że zarówno on jak i Kurzawa powinni się znaleźć na boisku od początku. Jeszcze w 89. min Adrian Dalmau trafił w słupek. Ostatecznie drużyny podzieliły się punktami. - To co zagraliśmy w I połowie to był skandal – nie mógł przeboleć tego, co pokazała Pogoń do przerwy Kamil Grosicki.

Korona Kielce - Pogoń Szczecin 2:2 (2:0)

Bramki: 1:0 Nono (22-głową), 2:0 Dawid Błanik (42), 2:1 Kamil Grosicki (54-karny), 2:2 Alexander Gorgon (67).

Żółta kartka - Korona Kielce: Yoav Hofmayster, Nono, Martin Remacle. Pogoń Szczecin: Alexander Gorgon, Linus Wahlqvist.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów 10 417.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Dominick Zator, Piotr Malarczyk, Miłosz Trojak, Marcel Pięczek - Jacek Podgórski (82. Jakub Konstantyn), Yoav Hofmayster, Martin Remacle, Nono, Dawid Błanik (70. Mateusz Czyżycki) - Jewgienij Szykawka (82. Adrian Dalmau).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Benedikt Zech (72. Leo Borges), Mariusz Malec, Leonardo Koutris - Adrian Przyborek (78. Marcel Wędrychowski), Joao Gamboa (46. Alexander Gorgon), Fredrik Ulvestad, Wahan Biczachczjan (46. Rafał Kurzawa), Kamil Grosicki - Efthymis Koulouris.

CO ZA AKCJA SKRZYDŁOWYCH KORONY!🔥 Kapitalne zagranie Podgórskiego i Dawid Błanik podwyższa prowadzenie gospodarzy!👌🤩 📺 Transmisja meczu z Pogonią Szczecin w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/wUN4LXg9sr— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 17, 2024