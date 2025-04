Stadion Śląski zmienia nazwę. Do gry wszedł poważny sponsor

Wielka tajemnica Kazimierza Deyny ujawniona przez Jana Tomaszewskiego. Tym zachowaniem rozpalał bramkarza do czerwoności

Tomaszewski pamięta to do teraz

Fenerbahce - Galatasaray. Jose Mourinho zaatakował trenera rywali

Początek kwietnia przyniósł pucharową rywalizację w wielu krajach. W Polsce czy Hiszpanii poznaliśmy już finalistów krajowych pucharów, ale w Turcji rozgrywki są dopiero na etapie ćwierćfinału. Już w nim los zestawił ze sobą dwie największe marki - Fenerbahce i Galatasaray. Z polskiego punktu widzenia dodatkowe emocje budził fakt rywalizacji Sebastiana Szymańskiego z Przemysławem Frankowskim. Po meczu w lepszym nastroju mógł być ten drugi, choć to pierwszy strzelił gola. Trafienie Szymańskiego było jednak honorowe, bo wcześniej Victor Osimhen ustrzelił dublet i to Galatasaray awansował do półfinału.

Przed Kuleszą sądny dzień w UEFA. Były delegat i szef PZPN: porażka mu w Polsce nie pomoże

Jak zwykle mecz odwiecznych rywali dostarczył mnóstwo emocji, niestety także tych pozasportowych. W końcówce przy stanie 2:1 dla Galatasaray emocje puściły po obu stronach. W efekcie sędzia w doliczonym czasie gry pokazał aż cztery czerwone kartki na ławce rezerwowych. Wśród gości obejrzeli je Baris Alper Yilmaz i Kerem Demirbay, a w zespole gospodarzy Mert Yandas i... trener Jose Mourinho.

Przemysław Frankowski w Galatasaray zarobi miliony! | Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Słynny trener stał się zresztą bohaterem skandalu. W trakcie zamieszania na murawie ruszył w stronę trenera rywali i zaatakował go ręką w twarz! Okan Buruk teatralnie padł na ziemię, ale nie zmienia to faktu, że zachowanie Mourinho było karygodne. Najwięcej o złych emocjach towarzyszących temu spotkaniu mówi fakt, że na murawie musiały pojawić się odpowiednio wyposażone służby z maskami i tarczami.

Gol Szymańskiego był dla Fenerbahce na otarcie łez, z kolei Frankowski pojawił się na boisku w 62. minucie. Co ciekawe, tuż przed wybuchem Mourinho Polacy byli bohaterami innej burzliwej sytuacji. Szymański w 13. minucie doliczonego czasu gry obejrzał żółtą kartkę za symulowanie, a chwilę później sędzia upomniał Frankowskiego. Galatasaray utrzymał jednak korzystny wynik i w półfinale Pucharu Turcji zagra z Konyasporem.

Stadion Śląski zmienia nazwę. Do gry wszedł poważny sponsor

Atak Mourinho na trenera Galatasaray zobaczysz poniżej: