i Autor: Cyfrasport Premie za mistrzostwo Polski. Ile zarobi Jagiellonia lub Śląsk Wrocław? Wielkie pieniądze za zwycięstwo w Ekstraklasie

Celne spostrzeżenie?

To dlatego Jagiellonia wygrała ligę. Były kadrowicz wskazał atuty, to go zachwyciło w mistrzu Polski

Piłkarze Jagiellonii nie zmarnowali szansy na którą pracowali cały sezon. W ostatniej kolejce pokonali u siebie 3:0 Wartę i zapewnili sobie mistrzostwo Polski. o dlatego Jagiellonia wygrała ligę. Były kadrowicz wskazał atuty, to go zachwyciło w mistrzu Polski, ma rację?