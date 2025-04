Pogoń ponownie w finale Pucharu Polski. Euforia w Szczecinie

Rok temu Pogoń przegrała w finale z Wisłą Kraków po dramatycznym meczu. Teraz szczecinianie zrobili wszystko, by powtórzyć sukces i ponownie awansować do finału. W Niepołomicach Pogoń zdominowała rywala, a gole dla gości zdobyli dwaj Grecy: Leonardo Koutris i Efthymios Koulouris, a także Rafał Kurzawa. Dodatkowo świetny mecz rozegrał bramkarz Valentin Cojocaru.

- Cieszymy się z powrotu na Stadion Narodowy. To dla nas szansa na rewanż za ubiegłoroczną porażkę. Jesteśmy w pełni skoncentrowani na tym celu - powiedział po meczu rumuński golkiper.

Robert Kolendowicz dumny z awansu Pogoni. Jasna deklaracja przed finałem Pucharu Polski

Kamil Grosicki załamany po finale Pucharu Polski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trener Pogoni, Robert Kolendowicz, również nie krył zadowolenia z awansu. - To był dla nas bardzo emocjonalny dzień. Po tym, co stało się rok temu, zależało nam na powtórzeniu sukcesu i awansie do finału. Mówiłem już wcześniej, że idziemy do przodu małymi krokami. Finał to kolejny krok. Będziemy gotowi - zapewnił szkoleniowiec (cytat za oficjalną stroną Pogoni).

Czy Pogoń Szczecin wykorzysta swoją szansę i zdobędzie Puchar Polski? "Portowcy" mają ku temu doskonałą okazję. Ubiegłoroczna porażka z pewnością będzie dodatkową motywacją dla zawodników. Finał zapowiada się niezwykle emocjonująco. Czy Pogoń w końcu sięgnie po upragnione trofeum? Przekonamy się już 2 maja. Kibice w Szczecinie z pewnością liczą na zwycięstwo swoich ulubieńców. Czy Pogoń spełni ich oczekiwania?

Kto rywalem Pogoni w finale Pucharu Polski? W środę mecz Ruch - Legia

W finale Pogoń Szczecin zmierzy się z Ruchem Chorzów albo Legią Warszawa. Drugi półfinał zostanie rozegrany w Chorzowie w środę 2 kwietnia.

Ruch rzuca wyzwanie Legii w półfinale Pucharu Polski. Dawid Szulczek: „Musimy iść do przodu”