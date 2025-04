Ruch zajmuje siódme miejsce w tabeli pierwszej ligi i nie wygrał żadnego z sześciu tegorocznych spotkań o punkty (3 porażki, 3 remisy). – To z pewnością sytuacja, w której pewność siebie może zostać zachwiana – przyznał trener Szulczek w rozmowie z klubowymi mediami. – Jesienią kilka razy mieliśmy szczęście, teraz nas opuściło. A w sporcie trochę go trzeba mieć. Liczę, że za chwilę znowu zaczniemy zdobywać bramki i życie odda nam to, co zabrało w pierwszych meczach tego roku, a wyniki się odwrócą – dodał.

Historyczne starcia Ruchu i Legii w Pucharze Polski

– Chcemy podążać za naszymi marzeniami. Zagramy w półfinale PP pierwszy raz od 12 lat, o to, by znaleźć się w finale pierwszy raz od 13 lat – podkreślił Szulczek. – Oba te wspomnienia, w połączeniu z teraźniejszością, mają wspólny mianownik w postaci Legii Warszawa. To z nią przegraliśmy 13 lat temu finał w Kielcach (0:3), to z nią mierzyliśmy się rok później w półfinale (0:0 u siebie i 1:2 w rewanżu) i to naprzeciw niej staniemy w tę środę na Stadionie Śląskim, licząc na sprawienie niespodzianki i dziewiąty w historii finał z udziałem Ruchu – przypomniał.

W składzie Legii nadal występuje Artur Jędrzejczyk, który grał w finale w Kielcach w 2012 roku. Dyrektorem sportowym stołecznego klubu jest z kolei Michał Żewłakow, również zdobywca Pucharu Polski z Legią. Warszawski klub ma na koncie aż 20 triumfów w tych rozgrywkach. Ruch z kolei zdobywał Puchar Polski trzy razy (1951, 1974 i 1996), a sześć razy przegrywał w finale.

Środowy mecz będzie 175 oficjalny starciem Ruchu z Legią. Bilans to 53 wygrane chorzowian, 48 remisów i 73 porażki. W minionym sezonie ekstraklasy Ruch przegrał z warszawską drużyną oba spotkania – 0:3 na wyjeździe i 0:1 na Stadionie Śląskim, w obecności ponad 37 tysięcy kibiców.

Mecz o wszystko dla obu drużyn

– Dla Legii to mecz sezonu w kontekście przyszłości tego klubu w kolejnych rozgrywkach – ocenił Szulczek. – Z mojej perspektywy obaj rywale muszą traktować środowe starcie jak mecz o wszystko. My również jesteśmy klubem o bogatej historii i wszyscy mamy świadomość, jak ważnym meczem dla kibiców i społeczności Ruchu jest spotkanie z Legią – zadeklarował.

Taktyka Ruchu na Legię

– Myślę, że Legia zacznie w środę tak, jak wszystkie poprzednie swoje mecze, czyli bardzo intensywnie. Będzie chciała trzymać piłkę jak najbliżej naszego pola karnego – powiedział Szulczek. – Naszym zadaniem będzie łamanie jej planu i realizowanie swojego, korzystanie ze stałych fragmentów. Niektóre mecze Legii w tym roku pokazały, że to drużyna, którą na pewno można zaskoczyć – dodał.

Początek półfinałowego meczu Ruch – Legia Warszawa na Stadionie Śląskim w Chorzowie w środę o godz. 18.00. Transmisja w TVP Sport. Na trybunach „Kotła Czarownic” przygotowanych jest dla widzów 40 tysięcy miejsc. Wbrew wcześniejszym obawom, fani stołecznej drużyny będą mogli wejść na kultowy obiekt i wspierać swą drużynę.

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Ruch sprawi sensację i awansuje do finału Pucharu Polski? Tak, w końcu się przełamie Nie, Legia wygra