Goncalo Feio o odejściu Josue. Trener Legii mówi o profesjonalizmie i życiu po erze kapitana

Tak Josue pożegnał się z ekstraklasą. Zwrócił się do kibiców Legii, co za słowa kapitana!

Będzie z nim w kontakcie

Dla Legii to była trzecia wygrana z rzędu w lidze. Szkoleniowiec został zapytany o odejście kapitana Josue, którego kontrakt wygasa z końcem sezonu. - Mam fenomenalną komunikację z Josue - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Mamy do siebie szacunek. Od kiedy tutaj jestem, to decyzje w pionie sportowym są podejmowane przez dyrektora sportowego, konsultowane z trenerem, z dyrektorem skautingu, z zarządem. Jak przyszedłem, to pewne decyzje były podjęte. Uważam, że sposób w jaki od strony piłkarskiej ta sytuacja była zarządzana jest przykładem profesjonalizmu ze strony Josue. Będę z nim w kontakcie - zadeklarował.

Trudno będzie go zastąpić

Trener Feio jest przekonany, że jego rodak nie będzie miał problemów ze znalezieniem nowego klubu, w którym powalczy o mistrzostwo. Tego trofeum brakuje w kolekcji portugalskiego pomocnika. - Wierzę w to, że jest to na tyle dobry piłkarz, że znajdzie miejsce, w którym może być szczęśliwy, grać w europejskich pucharach i wygrać upragniony tytuł - stwierdził trener Feio. - Wierzę w to, że istniało życie w Legii po erze Josue. Mimo to że będzie bardzo trudne zastąpić takiego piłkarza i takiego człowieka - wyznał szkoleniowiec Legii.

