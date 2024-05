Mateusz Borek zadziwił kibiców! Zwrócił się bezpośrednio do Kuleszy, wszystko po mistrzostwie Jagiellonii!

Tak się bawi Jagiellonia Białystok! Te sceny przejdą do historii! "Jaga" z trofeum za mistrzostwo Polski!

Mateusz Borek postanowił zwrócić się do Cezarego Kuleszy po zwycięstwie Jagiellonii w mistrzostwach Polski! Słynny komentator telewizyjny zamieścił na swoich mediach społecznościowych dość odważną propozycję, która oscyluje wokół rozegrania Superpucharu Kraju, w którym "Jaga" zagra z Wisłą Kraków. Zdaniem Borka, dobrym rozwiązaniem byłoby rozegranie tego meczu w... Chicago.

Mateusz Borek prosto do Cezarego Kuleszy. Zaproponował oryginalne miejsce Superpucharu

Zwycięstwo Jagiellonii Białystok w rozgrywkach o mistrzostwo Polski sprawia, że klub "Dumy Podlasia" zagra przeciwko Wiśle Kraków w spotkaniu Superpucharu Polski. Mateusz Borek zaproponował, aby mecz został rozegrany w stolicy Polonii w Stanach Zjednoczonych, a więc w Chicago. Jak przekonuje dziennikarz, bilety na to wydarzenie bardzo łatwo by się wyprzedały.

- Czy głupią koncepcją byłoby rozegranie meczu o Superpuchar w przerwie reprezentacyjnej we wrześniu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków w Chicago? Sold Out pewny. Co myślicie? - zapytał dziennikarz oznaczając przy tym Cezarego Kuleszę.

Internauci nie podeszli entuzjastycznie do propozycji dziennikarza.

- W Chicago? Żeby żaden kibic tych drużyn nie mógł obejrzeć go ma stadionie? - pyta jeden z fanów.

- Żeby kibice, którzy cały sezon chodzili na mecze akurat na ten nie mogli pójść? Pyszny pomysł - dodaje inny z fanów.

Co ciekawe, takiemu rozwiązaniu nie mówi "nie" prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski. Jego warunkiem jest jednak to, aby jedno z tych spotkań było rozgrywane na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

- Jak zrobimy to w formule mecz i rewanż czemu nie. Jeden na narodowym drugi na obczyźnie - napisał Królewski.

Czy głupią koncepcją byłoby rozegranie meczu o Superpuchar w przerwie reprezentacyjnej we wrześniu pomiędzy @Jagiellonia1920 a @WislaKrakowSA w Chicago? Sold Out pewny. Co myślicie? @Czarek_Kulesza @LaczyNasPilka— Mateusz Borek (@BorekMati) May 25, 2024