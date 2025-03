Legia KONIECZNIE musi uważać na gwiazdę Molde! To on był zmorą polskiego klubu

„Z ogromną radością i sentymentem oświadczamy, że mecz z Zagłębiem Lubin (...) będzie ostatnim meczem męskiej drużyny GKS-u Katowice odbywającym się na stadionie przy ul. Bukowej” – komunikat tej treści opublikowano właśnie na klubowej stronie. Następny – wielki mecz przyjaźni z Górnikiem Zabrze – katowiczanie zagrają już na nowym stadionie miejskim.

Przeprowadzkę na Nową Bukową właśnie na potyczkę z zabrzanami zapowiedział na łamach „Super Expressu” prezydent Katowic już kilka tygodni temu. Co prawda do finiszu wszelkich prac na nowym obiekcie jeszcze nieco brakuje, jednak ostateczna decyzja zapadła: 30 marca rozlegnie się tam pierwszy ligowy gwizdek.

To już pewne, decyzja zapadła, nie ma odwrotu. Klub ekstraklasy żegna się z kultowym obiektem

Bilety na „pożegnanie z Bukową” rozeszły się już dawno. Klub przygotowuje na ten szczególny dzień specjalną oprawę meczu. - W specjalnym namiocie pojawią się historyczne koszulki i szaliki GieKSy. Kibice zobaczą archiwalne nagrania meczów naszej drużyny, będzie także okazja do spotkania z klubowymi legendami: Piotrem Piekarczykiem i Januszem Jojką – mówi rzecznik GKS-u, Michał Kajzerek. - Przed spotkaniem i w jego przerwie wystąpi Grzegorz Bureś, autor utworu „Katowicka krew”, który słyszymy przy wychodzeniu drużyn na murawę.

Przy Bukowej ponownie uczczą pamięć Jana Furtoka. Nowa tradycja przed meczami GieKSy

Niedzielna potyczka z Zagłębiem rozegrana zostanie w 63. rocznicę urodzin Jana Furtoka, zmarłego w listopadzie ub. roku (galerię z jego ostatniej drogi zamieszczamy na końcu materiału). To dobry moment, by do przedmeczowej oprawy wprowadzić nowy element, poświęcony pamięci najwybitniejszego GieKSiarza. „Po przedstawieniu meczowej jedenastki GieKSy, spiker zawsze dodatkowo wyczyta imię najlepszego piłkarza w dziejach klubu, a wy odpowiecie głośno wykrzykując jego nazwisko" - informują klubowe media w specjalnym przesłaniu skierowanym do katowickich fanów.

Mecz z lubinianami będzie ostatnim spotkaniem męskiej drużyny GieKSy na stadionie wybudowanym w latach 50.. Trzy dekady później przeszedł on modernizację, która nadała mu obecny kształt. Teraz stanie się bazą dla drużyny kobiecej, walczącej w tym sezonie o drugi w historii klubu tytuł mistrzowski.

„Bukowa zostaje dalej jako miejsce piłkarskie. Nie mamy żadnego innego przeznaczenia dla tego obiektu. Mamy przecież żeńską piłkę nożną i myślę, że kobiety będą się cieszyły, gdy zostaną jego gospodyniami” – zapewniał prezydent Krupa w rozmowie z „SE”.

Mecz 24. kolejki między GKS-em a Zagłębiem Lubin rozpocznie się w niedzielę 9 marca o godz. 12.15. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ 360.

