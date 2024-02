i Autor: cyfrasport Radość poznaniaków po wygranej z mistrzami Polski

Sensacyjny wynik w ekstraklasie

Wiosenny falstart mistrza Polski, karny z VAR-u nie wystarczył. Warta wygranej warta [WIDEO]

To największa niespodzianka pierwszej wiosennej kolejki ekstraklasy. Zespół spod Jasnej Góry do wczoraj jedynej porażki z poznańską Wartą doznał jeszcze w ubiegłym wieku, trzydzieści lat temu. Teraz marzył o dobrym początku, bo w Częstochowie bardzo pragną obronić ubiegłoroczny tytuł. Ale podopieczni Dawida Szwargi zupełnie przespali początek meczu, co okazało się wielce bolesnym doświadczeniem.