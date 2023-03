Zachwyty nad gwiazdą Górnika Zabrze. Lukas Podolski znów zaskoczy Legię Warszawa?

Lukas Podolski ma na koncie wiele sukcesów. Od dwóch lat jest piłkarzem Górnika. W poprzednim sezonie poprowadził śląską ekipę do wygranej 3:2 z Legią. Spotkanie było pełne dramaturgii. Wprawdzie warszawski zespół przegrywał, ale doprowadził do wyrównania. Jednak w doliczonym czasie gry gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo. Czy powtórzą to w 23. kolejce obecnych rozgrywek? - Nie zajmowałem się kwestią Lukasa Podolskiego - zaznaczył Kosta Runjaić, trener Legii, którego wypowiedź z konferencji prasowej zacytował oficjalny portal. - Jest to wyjątkowy piłkarz dla Górnika. Może stanowić wzór dla innych zawodników. W ekstraklasie nie ma piłkarza, który osiągnąłby takie sukcesy. Cały czas ma przebłyski jakości. Pod tym względem można powiedzieć, że daje Górnikowi tyle, co Josue Legii. Mam duży szacunek do tego gracza. To świetny zawodnik, którego nie da się nie lubić - tak szkoleniowiec Legii komplementował asa zabrzan na konferencji prasowej.

