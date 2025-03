To nie Prima Aprilis

Pomysł Pogoni zmiany gospodarza meczu w półfinale Pucharu Polski wziął się stąd, gdyż Puszcza na swoim obiekcie nie przyjmuje kibiców drużyn przyjezdnych. Jest to związane z modernizacją stadionu, na którym Puszcza dopiero trzy tygodnie temu rozegrała swój pierwszy mecz w Ekstraklasie. Kibice drużyn gości nie będą przyjmowani w Niepołomicach do końca tego sezonu. Fani Pogoni byli bardzo zainteresowani przyjazdem na ważny mecz - zapewne w dużej liczbie – jakim jest półfinał Pucharu Polski. Pogoń spróbowała wyjść naprzeciw swoim kibicom proponując zmianę gospodarza, co oficjalnie przekazał nowy właściciel i jednocześnie prezes klubu, Alex Haditaghi.

- Obietnice należy dotrzymywać kibicom. Poprosiłem o złożenie oferty przeniesienia meczu tutaj. Zaproponujemy im pokrycie kosztów przejazdu i hotelu dla drużyny, 2000 biletów dla ich fanów i 50 % zysku z naszych biletów. Szacujemy, że wygeneruje to dla Puszczy 1-1,4 mln zł – powiedział Haditaghi, na swojej pierwszej swojej konferencji prasowej w Szczecinie.

Raczej trudno było oczekiwać, że władze Puszczy przyjmą propozycję, skoro mecz z Pogonią jest jednym z najważniejszych w historii klubu, otwiera bowiem drogę do finału PP na Stadionie narodowym. Nie trzeba było długo czekać na reakcję władz Puszczy, która przekazał prezes klub Jacek Pieprzyca w mediach społecznościowych. - Niepołomicka społeczność jest oszołomiona i wzruszona tą propozycją… - napisał z nutą ironii prezes Puszczy. - Aby nie palnąć czegoś głupiego i nikogo nie obrazić – spuśćmy na to kurtynę milczenia – dodał. Sprawa wydaje się być definitywnie zakończona, a mecz Puszcza - Pogoń rozegrany zostanie 1 kwietnia.

Niepołomicka społeczność jest oszołomiona i wzruszona tą propozycją 😅👏…aby nie palnąć czegoś głupiego i nikogo nie obrazić - spuśćmy na to kurtynę milczenia 🤷🏻‍♂️ https://t.co/wTp4udofOX— Jarek Pieprzyca (@JarekPieprzyca) March 21, 2025