Łatwogang wkręcił Roberta Lewandowskiego! Akcja tiktokera przed meczem z Litwą

O godzinie 20:45 oczy sportowej Polski będą zwrócone na PGE Narodowy, gdzie reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Biało-Czerwoni zagrają w piątek (21 marca) z Litwą i większość kibiców zastanawia się nie "czy", tylko "ile" wygrają na otwarcie eliminacji. Nikt nie wyobraża sobie wpadki z niżej notowanymi Litwinami, a dość swobodne podejście do tego meczu pokazuje zainteresowanie, jakim cieszy się akcja tiktokera "Łatwogang" na Robercie Lewandowskim.

Wieczorem "Lewy" ma poprowadzić reprezentację do pewnego zwycięstwa, ale wcześniej spotkał się podczas zgrupowania z popularnym tiktokerem. "Łatwogang" to jeden z największych polskich twórców na tej platformie - jego profil obserwuje ponad 2,3 miliona użytkowników, a jego filmy tylko na TikToku zgromadziły łącznie 120 milionów polubień! Tym razem postanowił zrobić tzw. prank na Lewandowskim.

Podczas spotkania z kapitanem reprezentacji "Łatwogang" poprosił go o autograf "dla młodszego brata". Jak wyjaśnił w swoim filmie, nie ma jednak młodszego brata, a wzięty pod włos Lewandowski podpisał... umowę zobowiązującą go do pojawienia się na ślubie tiktokera! Co więcej, ma zostać jego świadkiem!

"Ja Robert Lewandowski podpisując się na tej kartce oficjalnie oświadczam jak i zobowiązuję się na przyjście na ślub Piotra Łatwogenga oraz zostanie jego świadkiem [pisownia oryginalna - red.]" - brzmiała pełna treść "umowy". Oczywiście należy to traktować z przymrużeniem oka, jednak akcja tiktokera szybko stała się hitem internetu. W kilka godzin na TikToku "Łatwogang" zebrała ponad 900 tysięcy wyświetleń, a także stała się viralem na portalu X.

