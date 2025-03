Aż włos się jeży, co wypisują do znanej dziennikarki Canal+. Musiała pójść z tym na policję

Mecz z ostatniej kolejki ligowej zakończył się wygraną Rakowa 3:2, a przy stracie trzeciego gola w 47.min Tobiasz „wypluł” piłkę przed siebie, a nadbiegający Adriano Amorim z łatwością umieścił ją w bramce. Sytuację i błąd 22-letniego Tobiasza skomentował o cztery lata starszy Kamil Grabara. Bramkarz Wolfsburga oglądał mecz ligi polskiej i na bieżąco komentował wydarzenia na boisku dla oficjalnego kanału Ekstraklasy.

- Oj, oj , oj – zareagował natychmiast Grabara po błędzie Tobiasza i stracie gola. - Co miał w głowie Kacper, to ja już wiem. Niejedną taką bramkę puściłem i niejedną taką bramkarz jeszcze puści. Widzisz, że strzał leci ci w ręce, już myślisz, co zrobisz z piłką jak ją złapiesz – tłumaczył Grabara zachowanie bramkarza Legii. Po błędzie golkipera Legia przegrywała 0:3, choć później udało się jej strzelić dwie bramki i walczyła do końca o remis.

Ciekawie zapowiada się rywalizacja o miejsce w bramce stołecznej drużyny, gdyż Tobiasz zastąpił w niej słabo spisującego się Vladana Kovacevicia. W pierwszym swoim występie – przeciwko Molde w Lidze Konferencji – spisał się bardzo dobrze, ale w Częstochowie przytrafiła mu się duża wpadka. Kamil Grabara z kolei wrócił do bramki VfL Wolfsburg po wyleczeniu kontuzji. Nie uchronił swojego zespołu przed porażką 0:1 z Augsburgiem, a za swój występ otrzymał od "Kickera" notę 3, w skali 1-6. Jego zespół zajmuje aktualnie 8. miejsce w tabeli Bundesligi ze stratą siedmiu punktów do podium. Grabara wystąpił w 25. meczach ligowych, a w pięciu nich zachował czyste konto. Tobiasz miał okazję zagrać w obecnym sezonie w 14. meczach Ekstraklasy, a w trzech nie puścił gola. Jest on reprezentantem reprezentacji młodzieżowej i zapewne znajdzie się w kadrze na finały Euro U-21 w czerwcu na Słowacji.

