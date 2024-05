Atalanta – Bayer Leverkusen relacja na żywo finał Ligi Europy dzisiaj 22.05 wynik live

Atalanta BC - Bayer Leverkusen -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Atalanta:

Bayer:

Odśwież relację

Atalanta – Bayer Leverkusen relacja na żywo

Atalanta w 2011 roku wygrała Serie B i od tamtej pory nieprzerwanie występuje w Serie A. Pierwsze kilka lat klub z Bergamo spędził w dolnej części tabeli ale od sezonu 2016/17 imponuje skutecznością mimo mniejszego budżetu od tuzów włoskiej piłki. Wówczas zajęła ona 4. miejsce i rzadko wypada poza lokaty dające grę w europejskich pucharach, m.in. trzykrotnie kończąc sezon na 3. miejscu. Do końca obecnego sezonu zostały Atalancie jeszcze dwa mecze, jednak jest ona już pewna przynajmniej 5. miejsca i gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Warto jednak zauważyć, że klub w tym czasie nie sięgnął po żadne trofeum i z pewnością zwycięstwo w Lidze Europy byłoby wspaniałym zwieńczeniem dobrych kilku lat w klubie z Bergamo. Co ciekawe ewentualna wygrana dałaby bezprecedensową sytuację – aż 6 włoskich klubów zagrałoby w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie! Wszystko dlatego, że zwycięstwo w LE daje właśnie grę w LM, więc prawo do gry w niej wywalczone przez Atalantę w lidze włoskiej przypadłoby kolejnej drużynie, czyli AS Roma.

finał Ligi Europy dzisiaj 22.05 wynik live

Na przeciwko Atalanty staje jednak nie byle przeciwnik, bowiem rozpędzony Bayer Leverkusen prowadzony przez Xabiego Alonso. „Aptekarze” to drużyna, która przerwała trwającą od 11 lat hegemonię Bayernu Monachium w lidze niemieckiej, do tego nie przegrywając żadnego spotkania! Co więcej, bez porażki dotarli także do finału Pucharu Niemiec, który mają szansę jeszcze zdobyć, a także właśnie do finału Ligi Europy. Klub, który do tej pory w całej historii wygrał dwa trofea (Puchar Niemiec w 1993 roku i Puchar UEFA w 1988 r.) może więc sięgnąć teraz po aż trzy trofea w jednym sezonie i to bez żadnej porażki!