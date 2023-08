Kolejny szalony mecz Legii w Europie! Grad goli i cenny remis w Danii, Kramer bohaterem [WYNIK]

FC Midtjylland - Legia Warszawa 3:3 (2:1)

Bramki: Juninho (16'), Franculino (34', 71') - Gual (26'), Slisz (64'), Kramer (86')

Kartki: Gigovic, Dyhr, Brumado - Wszołek, Josue, Slisz, Gual

Midtjylland: Lossl - Dalsgaard (72', Gabriel), Gartenmann, Juninho, Paulinho (33', Dyhr) - Sorensen, Martinez, Olsson, Gigovic (84', Charles) - Franculino (72', Brumado), Simsir (72', Marrony)

Legia: Tobiasz - Jędrzejczyk, Augustyniak, Ribeiro - Wszołek, Slisz, Elitim, Kun - Josue (78', Rosołek), Gual (69', Muci) - Pekhart (69', Kramer)

Po szalonym dwumeczu z Austrią Wiedeń, kibice Legii przeżyli w czwartek kolejną huśtawkę nastrojów. Od pierwszej minuty wyjazdowego meczu z FC Midtjylland to wicemistrzowie Polski starali się dyktować warunki, jednak nie ustrzegli się fatalnych błędów, z których korzystali rywale. To gospodarze rozpoczęli strzelanie w 16. minucie, kiedy Juninho wykorzystał rzut rożny po kuriozalnej stracie Legii wynikającej z niechlujstwa Rafała Augustyniaka, Kacpra Tobiasza i Artura Jędrzejczyka. Stracony gol nie podłamał jednak "Wojskowych", którzy już dziesięć minut później wyrównali za sprawą Marca Guala, który głową wykończył dość przypadkową akcję Patryka Kuna i Pawła Wszołka. Chwilę później ten ostatni ciosem łokciem złamał nos rywalowi, który musiał zejść z boiska, a po wznowieniu gry... Midtjylland ponownie objęło prowadzenie po golu bezpośrednio z dalekiego wrzutu z autu. Do przerwy nic się już nie zmieniło, ale nie był to koniec emocji.

W 64. minucie Bartosz Slisz idealnie wykorzystał wrzutkę z rzutu wolnego Josue i doprowadził do remisu. Niestety, ponownie ten wynik nie utrzymał się długo, bo już siedem minut później zespół z Danii przeprowadził genialną składną akcję, którą po dobitce po interwencji Tobiasza wykończył Franculino. Legia pokazała jednak, że gra do końca i w 86. minucie wpuszczony z ławki Blaż Kramer najpierw zapoczątkował akcję, a następnie kapitalnie wykończył prostopadłe podanie od innego zmiennika, Macieja Rosołka. W ostatnich minutach nic się już nie zmieniło i Legia wraca do Warszawy z cennym remisem. Kwestia awansu do fazy grupowej LKE wyjaśni się za tydzień w Warszawie! Poniżej nasza relacja na żywo z meczu Midtjylland - Legia:

Na żywo FC Midtjylland - Legia Warszawa Witamy w relacji na żywo z meczu FC Midtjylland - Legia Warszawa! Początek rywalizacji w decydującej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy zaplanowano na godzinę 20:00. Poznaliśmy już składy! Trener Legii Warszawa nie kombinował i postawił na sprawdzonych zawodników. Właściwie jedyną niewiadomą był wybór między Markiem Gualem a Ernestem Mucim: Po zwycięstwo! ⚔️ #FCMLEG #PolandTravel pic.twitter.com/vHxwhQW4GB — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 24, 2023 Do meczu zostało 15 minut, a kibice Legii głośno dają o sobie znać! Piłkarze obu drużyn są już w tunelu i za chwilę pojawią się na murawie! Dość nietypowo drużyny nie wyszły na boisko razem. Najpierw zrobili to legioniści, których przywitały gwizdy, a dopiero po chwili na murawie zameldowali się gracze Midtjylland. Legia gra dziś cała na biało! Legia cała na biało 🥰 — Bartkovy (@bartkovy_01) August 24, 2023 1' Zaczynamy! Przy piłce gospodarze. 2' Pierwsza groźna akcja Legii! Po długim zagraniu Pekhart związał dwóch obrońców rywali, którzy się pogubili, a piłkę przejął Gual, jednak po wbiegnięciu w pole karne Hiszpan zbyt długo zbierał się do strzału i dał się wytrącić z rytmu goniącemu go obrońcy... 5' Bardzo dobra i szybka akcja Midtjylland. Gospodarze wymienili kilka podań z rzędu górą i weszli w pole karne Legii, ale Sorensen uderzył nad bramką Tobiasza. 9' Josue mocno wrzucił piłkę z rzutu wolnego, ale zbyt głęboko i bramkarz z Danii pewnie ją złapał. 10' Kuriozalna sytuacja. Czas odliczany na belce z wynikiem nagle zatrzymał się w miejscu. 12' Kolejna dobra akcja Legii. Josue przerzucił do Kuna, ten wrzucił w pole karne i bramkarz musiał piąstkować przed pole karne, gdzie do piłki dopadł Elitim. Pomocnik Legii uderzył z woleja, ale nie był to tak dobry strzał jak tydzień temu w Wiedniu. 15' W pierwszym kwadransie to Legia częściej była przy piłce i starała się konstruować akcje. Gospodarze liczą na przechwyty i szybkie akcje. 16' GOOL! Legia sama narobiła sobie kłopotów. Augustyniak niechlujnie zagrał do Tobiasza, ten musiał odegrać do Jędrzejczyka, który kompletnie się pogubił i sprezentował rzut rożny rywalom. Po nim Juninho trafił do siatki Tobiasza... 19' Piękna piłka od Josue do Wszołka górą, ale zgranie wahadłowego do Guala zostało przecięte przez obrońcę. 21' Na kuriozalnego gola Legii wymownie zareagował nawet syn Czesława Michniewicza. Jak się robi taki rzut rożny z niczego, to musi z tego wpaść bramka — Mati Michniewicz (@MatiMichniewicz) August 24, 2023 24' Legia długo rozgrywała piłkę i wreszcie udało jej się przedrzeć w pole karne, ale dogranie Wszołka wzdłuż bramki zostało wybite przez obrońcę. 25' Josue wystawił piłkę nieatakowanemu Sliszowi przed polem karnym, ale Polak nieczysto trafił w piłkę. 26' GOOOOOOOOOOOOL! Z KIKSU PATRYKA KUNA WYSZŁO ROZEGRANIE DO WSZOŁKA, KTÓRY DOGRAŁ NA GŁOWĘ GUALA, A TEN POKONAŁ BRAMKARZA GOSPODARZY! 29' Wszołek szeroko rozstawił łokcie przy zastawianiu piłki, a rywal padł na murawę. Sędzia pokazał legioniście żółtą kartkę. 32' Paulinho wciąż leży na murawie i jest wynoszony na noszach. 33' Wymuszona zmiana w Midtjylland. Dyhr wszedł za Paulinho, który najprawdopodobniej ma złamany nos. 33' Zakotłowało się w polu karnym Legii po wznowieniu gry, ale szczęśliwie udało się zablokować akcję rywali! Strzał Franculino został zablokowany, ale najgroźniej było chwilę wcześniej. 34' GOOOL! Legia traci bramkę po dalekim wrzucie z autu... Piłka minęła głowy i dopadł do niej Franculino, który pokonał Tobiasza. 38' Tak łatwo Legia straciła drugiego gola... FC MIDTJYLLAND 2-1 LEGIA WARSZAWA

⚽ 34' Franculino Djú (#Midtjylland)pic.twitter.com/ACF7ew4q11 — Goalsreplay (@Goalsreplayy) August 24, 2023 38' Josue może mówić o dużym szczęściu. W walce o piłkę trafił rywala łokciem w twarz, a sędzia nie pokazał mu nawet żółtej kartki. 42' Ależ zepsuł to Olsson! Po kolejnej kuriozalnej stracie Legii piłkarz Midtjylland wbiegł w pole karne i miał dogodną sytuację na 3:1, ale wtedy... postanowił zagrać piętą do nikogo! 43' Josue stracił kontrolę nad emocjami i obejrzał żółtą kartkę za ostrą reakcję po tym, jak sfaulował go rywal. 45+1' Sędziowie doliczyli do pierwszej połowy 3 minuty. 45+1' Gual ładnie odwrócił się z rywalem na plecach, ale jego strzał po ziemi z pola karnego ledwo doleciał do bramkarza Midtjylland. 45+2' Żółta kartka dla Slisza za taktyczny faul na Simsirze. 45+3' Koniec pierwszej połowy! Legia na własne życzenie przegrywa 2:1. Kibice nie mogą narzekać na nudę podczas meczów Legii, ale głupie błędy w defensywie rażą ich w oczy. Legia musi jeszcze bardziej zainwestować w obronę, bo w tyłach wciąż widzimy „wesołą twórczość”.



Ewentualnie inwestycja w kardiologów dla osób oglądających ich poczynania w europejskich pucharów #FCMLEG #UECL — Mikołaj Krzywkowski (@Krzywy94) August 24, 2023 46' Zaczynamy drugą połowę! 46' Gospodarze błyskawicznie przejęli piłkę i wyprowadzili groźną akcję, którą dopiero w polu karnym zatrzymał Elitim. 48' Legia kontynuuje seryjne dośrodkowania, ale duńska obrona na razie sobie z nimi radzi. Josue na pamięć szukał Wszołka na prawej stronie, ale tym razem go tam nie było. 50' Mocny strzał Josue z dystansu, ale piłka po rykoszecie wpadła prosto w ręce bramkarza Midtjylland. 52' Zagotowało się w polu karnym Legii po niepewnej interwencji Tobiasza. W ostatniej chwili interweniował Kun, którego na wślizgu sfaulował Gigovic. Piłkarz Midtjylland obejrzał za ten faul żółtą kartkę. 56' Właściwie każda z ofensywnych akcji gospodarzy kończy się poważnym zagrożeniem pod bramką Legii... Na szczęście na razie kończy się na strachu. Alez Legia ma ser szwajcarski w obronie... — Maciej eM. (@Mako_met) August 24, 2023 59' W końcu dobra akcja Legii, ale dogranie Kuna z lewego skrzydła zostało wybite przez ostatniego obrońcę, a kolejna wrzutka Josue była zbyt głęboka i padła łupem bramkarza. 61' Głupia żółta kartka dla Guala za faul w pressingu na połowie rywali... 64' GOOOOOOOL! Slisz wykorzystał rzut wolny Josue i głową pokonał bramkarza Midtjylland! 65' Sędziowie sprawdzają jeszcze tego gola za pomocą systemu VAR... 66' Gol został uznany! Legia remisuje 2:2 i ma jeszcze czas, by doprowadzić do zwycięstwa! 68' GOOOOOola nie ma! Legia wyszła sam na sam po przechwycie, ale Gual po podaniu od Josue był na spalonym i późniejsze trafienie Pekharta (nabitego przez próbującego interweniować obrońcę) do pustej bramki zostało anulowane. 69' Dwie zmiany w Legii - Kramer za Pekharta i Muci za Guala. 71' GOOOOL! Ależ kocioł w polu karnym Legii! Najpierw Slisz interweniował z linii bramkowej po kapitalnej akcji rywali na jeden kontakt, ale po wybiciu Midtjylland szybko ponowiło akcję i Franculino dobił piłkę do pustej bramki po interwencji Tobiasza. 72' Potrójna zmiana w zespole gospodarzy - Brumado za Franculino, Gabriel za Dalsgaarda i Marrony za Simsira. 76' Legia jest dziś drużyną o dwóch twarzach - dobra ofensywa przeplatana z fatalną defensywą. Strasznie mnie wkurza ta Legia. Świetnie w ataku, a w obronie Hyzio, Zyzio i Dyzio. Oby w rewanżu było jak we Wiedniu bo Duńczycy spokojnie do przejścia #FCMLEG — Jakub Peret (@JakubPeret) August 24, 2023 78' Kolejna zmiana w Legii - Rosołek zmienia Josue. 78' Znowu było groźnie po rzucie rożnym, ale strzał Gabriela był na szczęście niecelny. 81' Ajjjjj! Tym razem to Midtjylland wybiło piłkę z linii bramkowej! 82' Żółta kartka dla Dyhra za faul na Elitimie. 84' Ostatnia zmiana w Midtjylland - Charles zmienia Gigovicia. 86' GOOOOOOOOOL! BLAŻ KRAMER DOPROWADZA DO REMISU! Rosołek prostopadle wypuścił Kramera, który rozpoczął tę akcję na środku boiska i napastnik Legii kapitalnym strzałem pokonał bramkarza Midtjylland strzałem tuż przy słupku! 87' Wszołek pięknie ograł rywala na prawym skrzydle i szukał wrzutką Kramera, ale bramkarz Midtjylland złapał piłkę. 88' Żółta kartka dla Brumado za faul na Sliszu. 90+1' Sędziowie doliczyli aż 6 minut! 90+1' Ale zepsuł to Kramer! Najpierw świetnie przejął piłkę na połowie Midtjylland i chciał ruszyć na bramkę rywali, ale stracił piłkę przy próbie dryblingu. 90+3' Rosołek złożył się do strzału z pierwszej piłki po wybitym rzucie rożnym, ale piłka pofrunęła wysoko nad bramką. 90+5' Muci fatalnie wrzucił z rzutu wolnego, ale piłka po murze odbiła się na rzut rożny. 90+6' Dwie dobrze wrzutki Legii, ale po chwili zrobiło się gorąco! Midtjylland wyprowadzało kontrę 3 na 3, jednak na szczęście ją zepsuło. 90+6' KONIEC MECZU! W ostatniej akcji sędzia odgwizdał jeszcze spalonego, choć przez chwilę było groźnie po wrzutce do niekrytego zawodnika Midtjylland! Legia kolejny raz dostarczyła kibicom mnóstwo emocji, a do Warszawy wróci z cennym remisem. Trzy razy przegrywała Legia, ale ostatecznie nie przegrała. Osiem goli w Wiedniu przed tygodniem, teraz sześć w Danii. Będzie Liga Konferencji?... — Dariusz Wolowski (@docent123) August 24, 2023 To już koniec naszej relacji na żywo! Kwestia awansu rozstrzygnie się za tydzień w Warszawie. My dziękujemy wszystkim, którzy śledzili dzisiejszy mecz razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia w portalu sport.se.pl!

