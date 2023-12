Mistrzowie Polski na razie przed decydującym bojem o wyjście z grupy, a kapitan Rakowa mówi o finale!

Wiemy już, jak Atalanta podeszła do rewanżu z Rakowem. A co na to nasz ekspert? „Włosi potrafią liczyć pieniądze” [ROZMOWA SE]

Jeszcze dwa tygodnie temu mistrzowie Polski mieli na koncie ledwie jeden punkt i nawet wśród ich kibiców liczba sceptyków przeważała nad liczbą tych, którzy wierzyli w sukces ekipy Dawida Szwargi na międzynarodowej arenie. Wygrana w Grazu przywróciła nadzieję i fanom, i samym piłkarzom. - Wiem, że obok siebie będę miał w czwartek 10 zawodników chcących wygrać za wszelką cenę, a na trybunach 10 tys. kibiców chcących widzieć Raków wiosną w Lidze Konferencji – Fran Tudor, kapitan ekipy spod Jasnej Góry, na przedmeczowej konferencji dał wyraz tejże nadziei.

Podkreślił zarazem w imieniu kolegów, że stawka meczu - czyli potencjalne wyjście z grupy – jest wysoce motywująca dla całej szatni. - Dla nas ten mecz jest jak finał, finał całego sezonu Traktujemy go jak najważniejszy w naszych karierach – podkreślił chorwacki piłkarz.

Dla Rakowa będzie to już 34. spotkanie tej jesieni, w rywalizacji na czterech (ekstraklasa, puchary europejskie oraz Puchar i Superpuchar Polski) frontach. - Nieważne, ile każdy z nas do tej pory zagrał spotkań w sezonie: jedno lub trzydzieści. Ja czuję się tak, jakbym nie zagrał jeszcze żadnego meczu w tym sezonie – deklaruje jednak Fran Tudor. I zapowiada „walkę do upadłego”. - Tu nie ma co rozmyślać, tu trzeba wygrać. Musimy to zrobić!

Początek meczu Raków – Atalanta Bergamo w Sosnowcu w czwartek o godz. 21.00. Transmisja w TVP Sport oraz na platformie Viaplay.