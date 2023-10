Obrzydliwy skandal w Holandii! Policja zaatakowała piłkarzy i prezesa Legii. Rzecznik warszawskiego klubu zabrał głos

Wydawać by się mogło, że piłkarze najbezpieczniejsi są już kilkadziesiąt minut po spotkaniu, kiedy nawet po gorszym meczu emocje kibiców opadną i zawodnicy mogą udać się do klubu i przemyśleć spotkanie. W Alkmaar doszło jednak do scen, do których dojść nigdy nie powinno. Po tym jak część zawodników Legii Warszawa weszła już do autokaru, nagle ochrona z Holandii nagle zamknęła drzwi i odseparowała jedną część drużyny od drugiej. Napięcie narastało i doszło do przepychanek, a Josue i Pankov zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy.

Piłkarze i prezes Legii zaatakowani w Holandii! Josue i Pankov zatrzymani przez policję, niebywały skandal!

W rozmowie z "Super Expressem" o całej sprawie powiedział rzecznik Legii, Bartosz Zasławski. - Nasza drużyna ze sztabem w całkowicie normalny i spokojny sposób opuszczała wyznaczoną dla siebie strefę. Mieliśmy zaplanowany wyjazd na 23:50. Około 23:47 większość zespołu było w autokarze, a niektórzy członkowie sztabu krążyli pakując ostatnie rzeczy. W pewnym momencie drzwi zostały zablokowane. Prosiliśmy ochronę o otwarcie, bo została jeszcze część sprzętu. Nagle zostaliśmy rozdzieleni. Potem wśród służb pojawiła się dziwna nerwowość, wyzwiska. Szef przygotowania fizycznego został uderzony pałką policyjną, gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu - relacjonuje Zasławki. Całość wywiadu poniżej.