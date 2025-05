Finał Ligi Konferencji. Wrocław ucierpiał jeszcze przed meczem

Liga Konferencji otworzyła polskim klubom drogę do wzmacniania swojej pozycji w Europie. Wcześniej polskie zespoły miały spore problemy, aby trafić do fazy grupowej europejskiego pucharu, nie mówiąc już o awansie dalej. Ten sezon był bardzo udany, ponieważ Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa dotarły do ćwierćfinału rozgrywek! Choć fani mogli marzyć o polskim finale we Wrocławiu, to ta sztuka się nie udała – Jagiellonia przegrała z Realem Betis, a Legia z Chelsea. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że to właśnie któraś z tych drużyn podniesie trofeum, bo wygrały one także swoje półfinały i mierzą się w finale.

Afimico Pululu o występach w Lidze Konferencji. Gwiazdor Jagiellonii wskazał faworyta finału [ROZMOWA SE]

Niby finał Ligi Konferencji dopiero jutro, ale niektórzy już dzisiaj zaczęli demolować Wrocław. pic.twitter.com/pwMnl6gW3O— Wuja Jurek ⚽️🇵🇱 (@WujaJurek) May 27, 2025

Finał Ligi Konferencji rozgrywany we Wrocławiu powinien być wielkim świętem piłki nożnej dla miasta i kibiców. Niestety, jeszcze dzień przed startem meczu Wrocław był świadkiem bandytyzmu fanów drużyn, które zmierzą się w środowy wieczór. W sieci zaczęły pojawiać się nagrania z tego, jak dewastowany jest rynek miasta podczas starć między grupami fanów. – Niby finał Ligi Konferencji dopiero jutro, ale niektórzy już dzisiaj zaczęli demolować Wrocław – pisze jedno z kont na portalu X, udostępniając przy tym nagranie demolujących lokal kiboli.

Manuel Pellegrini o finale z Chelsea. Trener Betisu stawia sprawę jasno

Betis nie przechodzi obojętnie obok Chelsea. Wrocław. pic.twitter.com/v097mDc4Bv— Swój chłop (@Powstaniec_) May 27, 2025

W sieci można było znaleźć również nagrania, jak służbom udało się wieczorem uspokoić sytuację. Policja musiała wyjść na ulice i rozdzielić walczące ze sobą grupy kibiców. Można mieć tylko nadzieję, że w dniu meczu służby będą już lepiej przygotowane i uda się zapobiec takim burdom, jakie miały miejsce dzień przed spotkaniem. Mecz Realu Betis z Chelsea w finale Ligi Konferencji 2024/25 zostanie rozegrany w środę, 28 maja. Start meczu na Tarczyński Arena we Wrocławiu zaplanowano na godzinę 21:00.

Prezes PZPN Cezary Kulesza powitał prezydenta UEFA. Mamy zdjęcia! [GALERIA]