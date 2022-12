Były kadrowicz o występie reprezentacji Polski na mundialu. Co dalej z trenerem Michniewiczem?

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Na takim meczu możemy budować tę reprezentację

- Spotkanie było zdecydowanie lepsze niż poprzednie z Argentyną - powiedział Paweł Wojtala, był reprezentant Polski, a obecnie prezes Wielkopolskiego ZPN i członek zarządu PZPN w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - Przeciwko Francji nie było co kalkulować, liczyć na innych rywali. Tu trzeba było po prostu osiągnąć korzystny wynik, czyli wygrać. Nie było jakiegoś pośredniego rezultatu, który dawałby nam cokolwiek. Zagraliśmy przede wszystkim odważniej, a nasi piłkarze pokazali swoją jakość, czego tego brakowało w fazie grupowej - ocenił Wojtala i dodał: - To była reprezentacja Polski, na którą nas stać. W fazie grupowej, grając w takim stylu, gorszych wyników by nie było, a może za to mniej krytyki. Oczywiście, nie możemy liczyć na to, że przeciwko Francji czy Argentynie zagramy otwarty futbol. Natomiast do kontry możemy wychodzić w czterech, pięciu, a nie w co najwyżej dwóch. Potrafiliśmy również utrzymywać się przy piłce na połowie Francuzów. Na takim meczu możemy budować tę reprezentację i liczyć, że ona będzie się rozwijać w przyszłości. Z drugiej strony nie możemy popadać w jakiś hurraoptymizm po przegranym pojedynku. Na mundialu bezwzględnie liczy się wynik. Dziś o nim zadecydowały przede wszystkim indywidualne umiejętności francuskich piłkarzy. Po prostu reprezentacja Francji miała w składzie zawodników o wyższej klasie czy jakości - analizował.

Decyzja należy do prezesa Kuleszy

Jaki los czeka trenera Czesława Michniewicza? - Cel, który był postawiony przed trenerem Michniewiczem, czyli wyjście z grupy, został osiągnięty - zaznaczył. - Natomiast mi, jako członkowi zarządu PZPN, jest niezręcznie publicznie wypowiadać się w kwestii losów selekcjonera. To wymaga szerokiej oceny, a ta należy do prezesa związku Cezarego Kuleszy, który wybierał trenera. I on będzie pierwszą osobą, która go oceni - stwierdził Paweł Wojtala w rozmowie z PAP.