Jerzy Dudek odniósł się do słów liderów kadry. Tak ocenił postawę Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Trzeba wytrzymać ciśnienie

- Zawsze trzeba mieć trochę dystansu i spojrzeć na spokojnie - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Wiadomo, że po turnieju atmosfera wokół trenera Czesława Michniewicza wywołuje dyskusje, wszyscy na ten temat mówią. Słowa zawodnika zawsze mogą być trochę inaczej odebrane. Trzeba by zapytać ich samych, co na ten temat dokładnie myślą. Bo tak coś wybrzmiewa między wierszami. Moim zdaniem teraz wokół tych wypowiedzi będą krążyły legendy, kto ile zrobił, czy piłkarze sami taktykę wymyślili itd. Trzeba wytrzymać ciśnienie. Nie ma co na gorąco reagować. Słuchając Lewego i Zielka wydaje się, że były to normalne słowa po meczu, gdy wypowiadają je na gorąco. Nie doszukiwałbym się wielkich sensacji. To po prostu były ich opinie, co do tego spotkania - analizował.

Nie chcieli dopiec trenerowi

Były bramkarz dodał stwierdził, że należy się wstrzymać z wydawaniem wyroków. - Oczywiście można wyciągnąć wszystkie wnioski - przyznał. - Lewy nie może być zadowolony z turnieju, bo taktyka nie była pod niego. Zieliński też nie może być zadowolony. To był słaby turniej w ich wykonaniu, mimo że obaj strzelili gole. Jednak ta odpowiedzialność spada na zawodników. Wyrazili opinię, ale ja nie traktowałbym tego w ten sposób, że to już jest wyrocznia na Michniewicza. Wszyscy widzieliśmy jak zespół grał, jakie ma możliwości. Z jednej strony dużo to nam mówi, ale byłbym wstrzemięźliwy w wydawaniu wyroków, że akurat oni chcieli dopiec Michniewiczowi. Wydaje się, że to nie było ich intencją - podsumował Jerzy Dudek w rozmowie z Super Expressem.

Sonda Czy Czesław Michniewicz nadal powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie

Borek, Świerczewski i Engel oceniają NAJCIEKAWSZY polski mundial!

Posłuchaj i oceń, czy mają rację!