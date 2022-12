Mbappe kontra Hakimi w półfinale MŚ. Legenda francuskiego futbolu o rywalizacji przyjaciół

Mbappe i Hakimi są przyjaciółmi. Grają w Paris Saint-Germain. W tym sezonie Francuz w 30 meczach strzelił 26 goli dla PSG i zanotował siedem asyst. Natomiast Hakimi rozegrał w klubie 21 meczów. Jego bilans to trzy gole i trzy asysty. Francuz z dorobkiem pięciu bramek przewodzi na liście strzelców mundialu w Katarze (razem z Lionelem Messim). Mbappe strzelał gole w meczach z Australią, Danią i Polską. Jednak w wygranym 2:1 ćwierćfinale z Anglią był niewidoczny i został zatrzymany przez obronę "Synów Albionu". Twardo grający prawy obrońca Kyle Walker z Manchesteru City nie pozwolił rozwinąć skrzydeł gwieździe reprezentacji Francji. - Wszyscy widzieli, że drużynie Garetha Southgate'a udało się ograniczyć wpływ Mbappe, a nawet całkiem go zablokować – napisał Lizarazu w swoim felietonie w dzienniku "L'Équipe, którego wypowiedź zacytował PAP.

Reprezentacja Maroka ze wszystkich drużyn uczestniczących w MŚ ma najlepszą obronę. Drużyna z Afryki Północnej nie straciła bramki z meczach z Belgią, Chorwacją, Hiszpanią i Portugalią. Gola straciła tylko z Kanadą, lecz było to trafienie samobójcze Nayefa Aguerda. Hakimi zagrał we wszystkich pięciu spotkaniach MŚ i jest kluczową postacią zespołu trenera Walida Regragui'ego. Francuska kadra traciła za to bramki w każdym ze spotkań mundialu. - Mbappe doświadczy innej gry przeciwko Hakimiemu. Pojedynek z przyjacielem nigdy nie jest łatwy. Będzie to też szczególnie trudne zadanie dla obrońcy - ocenił 97-krotny reprezentant Francji.

