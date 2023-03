Obwiniony o gwałt zagra z Bayernem. Achraf Hakimi wraca na boisko

Co za piękność!

W nocy z 25 na 26 lutego w jego mieszkaniu w Boulogne-Biallancourt pod Paryżem miało dojść do spotkania z 24-letnia kobietą poznaną przez internet. Według jej zeznania złożonego na policji Hakimi - bez jej zgody - pocałował ją w usta, dotykał jej piersi, wsuwał rękę pod ubranie i dokonał penetracji palcami.

Prokuratura postawiła mu zarzut gwałtu i wszczęła dochodzenie oparte na zeznaniach obu stron oraz na korespondencji internetowej pomiędzy piłkarzem a młodą francuską kobietą. Marokańczyk ustami swojej adwokatki kategorycznie zaprzecza oskarżeniom, a ona podejrzewa próbę wyłudzenia pieniędzy przez składającą doniesienie.

Od tamtej nocy Hakimi nie wystąpił w barwach paryskiego klubu.

Doniesienia prasy hiszpańskiej dają podstawy, by domyślać się motywacji reprezentacji Maroka i PSG, a dawniej Realu Madryt. Prawdopodobnie jest on w separacji z żoną, hiszpańską aktorką pochodzenia tunezyjskiego Hibą Abouk. Żadne z nich tego nie potwierdziło, ale od października w portalach społecznościowych nie ma ich wspólnych zdjęć. Marokańczyk przybył też sam tydzień temu na imprezę FIFA w Paryżu, gdzie wręczano nagrody najlepszym piłkarzom roku 2022 (w tym ampfutboliście Marcinowi Oleksemu). Odebrał honorową statuetkę jako zawodnik wybrany do jedenastki roku 2022 na świecie.

Według mediów powodem rozstania małżonków może być zarówno różnica wieku (Hiba jest o 12 lat starsza od męża), jak i podejście do codziennego życia. Ona chciałaby rozwijać życie rodziny, w której na świat przyszła dwójka dzieci (3 lata i 1 rok). On zaś ma skłonności do życiowych uciech.

