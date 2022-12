Samuel Eto'o stracił nerwy. Wpadł w szał, zaatakował człowieka, wszystko nagrały kamery

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Całą sytuację uchwyciły z kolei kamery dziennikarzy La Opinion – hiszpańskojęzycznego dziennika z Los Angeles. Eto'o w trakcie spotkania wielokrotnie „wyłapywany” był na trybunach stadionu przez operatorów telewizyjnych. Uśmiechnięty, podziwiał z VIP-owskiej loży popisy „canarinhos”, którzy w grupie eliminacyjnej rywalizowali z jego rodakami i... przegrali 0:1, co jednak nie odebrało im awansu do fazy play off turnieju.

Samuel Eto'o wpadł w szał

Po końcowym gwizdku Eto'o opuszczał stadion w towarzystwie kilku osób. Już przed obiektem pojawili się także fani, z prośbą o możliwość wykonania wspólnej fotki. Wśród nich był także mężczyzna z aparatem/kamerą, nagrywający kameruńską legendę. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do gwałtownej wymiany zdań. Eto'o odszedł na moment, po czym – niespodziewanie dla swych towarzyszy, próbujących go powstrzymywać – ruszył w kierunku adwersarza.

Jeden ze znajomych byłego piłkarza próbował odebrać kamerzyście jego sprzęt, który w pewnym momencie upadł na chodnik. Kiedy jego właściciel schylił się po niego, otrzymał od wyraźnie już rozwścieczonego prezesa kameruńskiej federacji solidnego kopniaka! Dopiero w tym momencie udało się obu panów rozdzielić.

Dziennikarze La Opinion próbowali uzyskać wyjaśnienie od uczestników zdarzenia. Jego ofiara odmówiła jednak rozmowy, zaś Samuel Eto'o również nie chciał wyjaśnić, co sprowokowało go do gwałtownej reakcji. W komentarzach pod postem dziennika znaleźć można natomiast wpisy oskarżające nagrywającego mężczyznę o działania o charakterze stalkingu, czyli nękania ekspiłkarza. Z kolei portal DZ Foot poinformował, że zaatakowanym jest algierski youtuber, który - nie po raz pierwszy - stawiać miał Eto'o pytania dotyczące przebiegu baraży o udział w katarskich MŚ pomiędzy Algierią i Kamerunem. Miały padać z jego strony oskarżenia o przekupienie sędziów rewanżowego meczu obu drużyn, który dał awans „Nieposkromionym Lwom”.

Kim jest Samuel Eto'o?

Eto'o to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii Kamerunu, ale także całej Afryki (czterokrotnie wybierany najlepszym piłkarzem kontynentu).Z reprezentacją swego kraju sięgnął po olimpijskie złoto w 2000 roku, zaliczył występy w czterech mundialach. Sięgały po niego wielkie kluby: Barcelona, Inter, Chelsea. Od grudnia 2021 roku jest prezesem Kameruńskiej Federacji Piłkarskiej.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM— La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022