Siostra Ronaldo nie przebiera w słowach! Mówi o zabójstwie swojego brata, padły poważne oskarżenia

Cristiano Ronaldo pożegnał się z mistrzostwami świata w wyjątkowo sensacyjnym stylu. Portugalia, dla której od lat występował zawodnik, odpadła z ćwierćfinału mundialu, przegrywając z Marokiem. Mocno sytuację brata skomentowała jego siostra, Elma, która oskarżyła Fernando Santosa o to, że zabił jej brata, jak też całą reprezentację. Padły mocne oskarżenia.

Ronaldo żegna się z mundialem. Jego siostra atakuje Santosa

Elma, siostra Cristiano Ronaldo, nie mogła powstrzymać wielkich emocji w związku z tym, że kadra mistrzów Europy z 2016 roku przegrała z Marokiem. W swoich mediach społecznościowych kobieta dała upust swoim emojom, śląc zarzuty względem trenera Portugalczyków - Fernando Santosa, który nie chciał postawić na jej brata od pierwszej minuty spotkania.

- Zabił człowieka, zabił Seleçao, zabił naród! - napisała siostra Cristiano Ronaldo na swoich mediach społecznościowych.

To jednak nie jest jedyne, co zrobiła kobieta. Zachęciła ona do bojkotowania Fernando Santosa i usunięcia go z drużyny narodowej, zamieszczając hasztag "fernandosantosout"