Z defibrylatorem przeciwko Messiemu. Serce Daleya Blinda bije rytmem piłki

Obrońca reprezentacji ma wszczepiony w klatkę piersiową kardiowerter-defibrylator (ICD), który wykrywa nieregularne bicie serca i - w razie nagłego zatrzymania krążenia - dostarcza wstrząs ratujący życie. Takie samo urządzenie pozwoliło Duńczykowi Christianowi Eriksenowi na powrót do gry po tym, jak doszło u niego do zatrzymania akcji serca w trakcie jednego z meczów ubiegłorocznych ME.

Do jednego z dwóch wypadków Blinda doszło podczas meczu Ligi Mistrzów w 2019 roku, gdy jego drużyna, Ajax Amsterdam grała z Valencią. W trakcie spotkania poczuł zawroty głowy, po czym szybko zdjęto go z boiska i zabrano do szpitala. Lekarze zdiagnozowali zaburzenia rytmu serca sugerując, że jego sportowa kariera dobiegła końca.

On jednak nie przystał na taki los. Osiem miesięcy po zamontowaniu defibrylatora Blind miał kolejny wypadek - nagle upadł na boisku, krzycząc, gdy włączył się ICD. Był jednak w stanie wstać i zejść z boiska o własnych siłach, a niedługo potem lekarze potwierdzili, że wszystko z nim w porządku.

- To coś, co nosisz ze sobą każdego dnia. Wstajesz mając to w głowie, idziesz do pracy, bierzesz leki. Myślisz o tym podczas biegu, naprawdę zawsze masz to stale przy sobie – zdradził holenderski piłkarz, jak wyglądała jego codzienność. - Dopiero po roku zdołałem rozegrać mecz bez myślenia o tym.

Piątkowy mecz z Argentyną będzie jego 99. występem w reprezentacji Holandii. W poprzednim spotkaniu, w 1/8 finału ze Stanami Zjednoczonymi (3:1) był jedną gwiazd i zdobył gola.

