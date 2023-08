Barcelona o przedłużenie, a Lewandowski o przełamanie serii? Trudna przeprawa mistrzów Hiszpanii

Gwiazdor futbolu naśmiewa się z samobójczej śmierci innego piłkarza. Od tych słów aż robi się niedobrze. Co on sobie myślał?!

Kursy TOTALbet: Villarreal CF – FC Barcelona

Trudno powiedzieć, aby początek sezonu 2023/2024 był w wykonaniu Roberta Lewandowskiego wybitnie udany. Król strzelców ubiegłego sezonu ligi hiszpańskiej w letnich sparingach trafiał co prawda do siatki, ale w dwóch pierwszych starciach ligowych ta sztuka mu się nie udała. Trzeba napisać wprost, że kapitan reprezentacji Polski w meczach przeciwko Getafe oraz Cadiz spisywał się grubo poniżej oczekiwań. 35-latek ma co prawda w dorobku asystę zanotowaną przy golu strzelonym przez Ferrana Torresa, ale z pewnością nie jest to dla niego powód do satysfakcji. Gwoli sprawiedliwości, cały zespół mistrz Hiszpanii na początku nowej kampanii spisuje się jednak przeciętnie. Podopieczni Xaviego na inaugurację zremisowali bezbramkowo wyjazdowe starcie z Getafe, przed tygodniem pokonali natomiast na własnym terenie Cadiz CF 2:0. Faworyt długo męczył się wówczas z ekipą przyjezdną, triumf zapewniając sobie dopiero w ostatniej fazie meczu. Co więcej, goście także mieli swoje szanse w tym meczu, a ich wyjazd ze stolicy Katalonii z kompletem punktów wcale nie musiał być scenariuszem rodem z science-fiction. Wydaje się zatem, że poważną weryfikację obecnej dyspozycji Blaugrany stanowić może niedzielny, wyjazdowy pojedynek z Villarrealem. Tym bardziej, że obrońcy tytułu będą musieli radzić sobie bez dwóch kluczowych zawodników – Ronalda Araujo oraz Pedriego. Nawet pomimo powyżej opisanych problemów eksperci z TOTALbet twierdzą, że Barcelona powinna odnieść w najbliższej kolejce zwycięstwo. Kurs na taki rozwój wypadków legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 2.06, w przypadku wygranej gospodarzy jest to 3.65.

Żółta Łódź Podwodna także ma jednak swoje ambicje, a jedną z nich z pewnością jest utarcie nosa faworytowi przed własną publicznością. Tym bardziej, że opiekunem tego klubu jest były szkoleniowiec Barcelony – Quique Setien. Ten doświadczony trener musiał niestety przełknąć latem gorzką pigułkę w postaci sprzedaży fundamentów drużyny. Za duże pieniądze do Premier League zostali bowiem wytransferowani Nicolas Jackson (Chelsea, 37 mln euro) oraz Pau Torres (Aston Villa, 33 mln euro), do włoskiej Serie A trafili z kolei Samuel Chukwueze (AC Milan, 20 mln euro), a także Boulaye Dia, którego Salernitana wykupiła za 12 mln euro. Przykry dla Setiena musiał być także fakt, że klubowi działacze na sprowadzenie nowych graczy przeznaczyli jedynie ok. 10% wpływów z piłkarzy sprzedanych. 10 mln euro wydano na Alexandra Sorlotha z RB Lipsk, 2,5 mln euro kosztował sprowadzony z Girony Ramon Terrats. Oprócz tego na zasadzie wolnego transferu na Estadio de la Ceramica trafili także Ben Brereton Diaz (Blackburn), Santi Comesana (Rayo Vallecano) czy Denis Suarez (Celta Vigo). Bez wątpienia są to zawodnicy o sporym potencjale, pytanie jak poradzą sobie w takim klubie jak Villarreal pozostaje natomiast otwarte. W opinii ekspertów z TOTALbet Żółta Łódź Podwodna – po 2 kolejkach mająca w dorobku 3 pkt – ma szansę na ugranie korzystnego rezultatu w starciu z Barceloną. Mimo to faworytem pozostają goście. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Villarrealu płaci 3.65 zł, w przypadku wygranej gości jest to 2.06 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Villarreal – 3.65 remis – 3.70 Barcelona – 2.06

Podwójna szansa:

1X – 1.73 12 – 1.29 X2 – 1.30

Villarreal strzeli gola:

tak – 1.31 nie – 3.25

Barcelona strzeli gola:

tak - 1.16 nie – 4.80

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 1.93

Alexander Sorloth (Villarreal) – 2.86

Gerard Moreno (Villarreal) – 3.02

Ben Brereton (Villarreal) – 3.37

Ansu Fati (Barcelona) – 3.45

Jose Morales (Villarreal) – 3.45

Podane kursy mogą ulec zmianie.

