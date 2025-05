Co dalej z Wojciechem Szczęsnym? Hiszpańskie media już wiedzą, nie każdemu ta decyzja Hansiego Flicka się spodoba

Wzruszający wpis mamy Wojciecha Szczęsnego. Skierowała słowa do syna! Wielu marzy, by to usłyszeć

Katalończycy są w tym roku niepokonani na ligowych boiskach, nie przegrali żadnego z 17 spotkań o punkty. W piętnastu z nich między słupkami stał Wojciech Szczęsny, w ośmiu zachowując czyste konto. Nic dziwnego, że podczas piątkowej parady mistrzów ulicami miasta był jednym z najgoręcej oklaskiwanych zawodników zwycięskiej ekipy. I sam skradł cały show!

Potężny dylemat Wojciech Szczęsnego. Z jedną rzeczą już się pogodził?

Trudno się też dziwić działaczom Barcelony, że chcą polskiego bramkarza zatrzymać w klubie. Jego kontrakt wygasa przecież z końcem czerwca. Jak przyznał sam Szczęsny, dostał ofertę przedłużenia umowy na dwa lata. I… jeszcze nie podjął decyzji, czy ją przyjmie. Ma bowiem świadomość, że konkurencja ze strony Marca-Ander ter Stegena będzie mocna. - Myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to raczej z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie być gwarancją jakości na ławce rezerwowych – wypalił niespodziewanie przed kamerami Eleven Sports.

Według katalońskich mediów, ten scenariusz polski golkiper będzie mieć okazję przećwiczyć właśnie w dwóch ostatnich kolejkach tego sezonu (poza meczem z Villareal, Barcelonę za tydzień czeka wyjazd do Bilbao). Miejscowe media wieszczą bowiem, że Hansi Flick mocno „potrząśnie” wyjściową jedenastką. Dotyczyć to ma m.in. obsady pozycji bramkarza.

Wojciech Szczęsny na ławę? „Do końca sezonu już nie zagram”

Między słupki – podobnie jak w meczu z Realem Valladolid, który był pierwszym jego występem po fatalnej, zakończonej operacją, wrześniowej kontuzji kolana – wrócić ma właśnie ter Stegen. Taki scenariusz przedstawiają obydwa katalońskie dzienniki sportowe: „Mundo Deportivo” i „Sport”.

Co na to polski golkiper? Zachowuje – jak to on – stoicki spokój. Zresztą już wcześniej, we wspomnianej rozmowie z Mateuszem Święcickim przed kamerami Eleven Sports, prognozował taki właśnie rozwój wydarzeń. - Do końca sezonu już, mam nadzieję, nie zagram, więc mam możliwość skupić się na innych rzeczach – mówił po potyczce z Espanyolem. Te „inne rzeczy” to oczywiście refleksja nad najbliższą przyszłością: przyjąć czy nie przyjąć ofertę nowego kontraktu.

„Lewy” w wyjściowym składzie? Musi gonić Mbappe

Obydwa tytuły zapowiadają zarazem, że Flick postawi w dzisiejszym spotkaniu na Roberta Lewandowskiego. Polskiemu snajperowi – „milczącemu” na murawach primera division od 30 marca – wciąż marzy się przecież drugie w karierze Trofeo Pichichi, czyli nagroda dla najlepszego snajpera. Wyzwanie jest jednak potężne, bo do Kyliana Mbappe traci w tej chwili „Lewy” trzy gole.

Barcelona – Villareal: kiedy, gdzie oglądać?

Mecz 37. kolejki primera division Barcelona – Villareal dziś na Stadionie Olimpijskim o godz. 19.00. Transmisja w Canal+ Sport.

𝗨𝗡 𝗗𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗧 pic.twitter.com/HxIXqV7HUC— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2025