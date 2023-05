Barcelona ze zwycięstwem, Lewandowski z golem? Nowo koronowany mistrz Hiszpanii faworytem starcia w Kastylii

Kursy TOTALbet: Real Valladolid – FC Barcelona

Nie ma chyba większych wątpliwości, że wszyscy związani z FC Barceloną obecny sezon mogą uznać za udany. Drużyna co prawda rozczarowała w europejskich pucharach, za to na krajowym podwórku nie miała sobie równych. Wyjątkowo regularna gra oraz umiejętność „przepychania” meczów nie idących po myśli sprawiła, że zespół prowadzony przez Xaviego tytuł mistrzowski zagwarantował sobie już na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Po drużynie z Camp Nou widać już zresztą pewne rozprężenie, którego efektem była niedawna, domowa porażka z Realem Sociedad. Co ciekawe, dla drużyny z Kraju Basków było to pierwsze zwycięstwo na tym stadionie od… maja 1991 roku! Pomimo tej nieoczekiwanej porażki Robert Lewandowski i spółka wciąż mają aż 13 punktów przewagi nad wiceliderem – Atletico Madryt. Mimo pewnego tytułu nie wypada jednak, aby mistrz przegrał dwa mecze z rzędu, z tego też względu możemy spodziewać się, że Barca we wtorkowym, wyjazdowym spotkaniu z Realem Valladolid zagra na poważnie. Oprócz wygranej celem Dimy Katalonii będzie także pomoc swojemu snajperowi w zdobyciu korony króla strzelców. „Lewy” ma obecnie w dorobku 22 trafienia – o pięć więcej od drugiego w tej klasyfikacji Karima Benzemy. Wg bukmacherów z TOTALbet kapitan reprezentacji Polski powiększy w najbliższym meczu swój dorobek (kurs 1.84), a jego zespół sięgnie po komplet punktów.

Dla Realu Valladolid zarówno ten, jak i dwa kolejne mecze będą z gatunku „gry o życie”. Klub, którego właścicielem jest słynny Brazylijczyk Ronaldo, ma obecnie w dorobku 35 punktów, co plasuje go na osiemnastym miejscu w tabeli. Oznacza to ni mniej, nie więcej, że gdyby rozgrywki zakończyły się w tym momencie, zespół z Kastylii spadłby z Primera Division. Istotny jest jednak fakt, że identyczną zdobyczą legitymuje się zajmujące pierwsze bezpieczne miejsce Getafe, co oznacza, że potencjalne utrzymanie wciąż jest jak najbardziej realne. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w ostatniej kolejce Real Valladolid podejmie… Getafe. Zanim to jednak nastąpi, podopiecznych Paulo Pezzolano czekają jeszcze dwa inne spotkania, w tym domowe starcie z nowo koronowanym mistrzem Hiszpanii – FC Barceloną. Jeśli jednak przestudiujemy ostatnie występy drużyny prowadzonej przez argentyńskiego szkoleniowca, dojdziemy do wniosku, że o jakąkolwiek zdobycz w starciu z Blaugraną będzie piekielni trudno. Każdy z pięciu rozegranych w ostatnim czasie przez Pucela meczów kończył się bowiem ich porażką. Trudno uznać to za przejaw optymizmu. Podobnie widzą to zresztą eksperci z TOTALbet, którzy za każdą złotówkę postawioną na triumf gospodarzy płacą 3.75 zł. W przypadku wygranej ekipy ze stolicy Katalonii analogiczny zarobek wyniesie natomiast 1.99 zł. Legalny polski bukmacher nie ma także większych wątpliwości, że we wtorkowy wieczór swój dorobek strzelecki powiększy Robert Lewandowski. Kurs na takie zdarzenie „wyceniono” na 1.84, a kapitan reprezentacji Polski wyprzedza w zestawieniu klubowego kolegę Cyle’a Larina (2.20) oraz Sergio Leona z Realu Valladolid (2.90).

