W życiu Roberta Lewandowskiego oraz jego żony Anny media społecznościowe odgrywają ogromną rolę i zarówno kapitan reprezentacji Polski oraz trenerka fitness i bizneswoman doskonale wiedzą, jak ważne jest utrzymywanie relacji ze swoimi fanami. W tym celu rodzina Lewandowskiego regularnie dzieli się w sieci tym, co akurat dzieje się w ich życiu i ujawnia informacje także na temat swoich córek, jak miało to miejsce w przypadku jednej z niedawnych relacji Anny Lewandowskiego. Żona kapitana biało-czerwonych podzieliła się z internautami zdjęciem Klary i ujawniła, jak ta spędza wakacje.

Anna Lewandowska publicznie poruszyła temat swojej córeczki. Dopiero po przeprowadzce do Hiszpanii Klara mogła się tym cieszyć na stałe

Od kiedy Robert Lewandowski przeniósł się do Barcelony, a co za tym idzie, jego rodzina przeprowadziła się z nim do Hiszpanii, córeczki "Lewego" Klara i Laura mogą cieszyć się pięknym słońcem i w pełni korzystać z tego, co oferuje mieszkanie na Półwyspie Iberyjskim. Okazuje się, że szczególnie do gustu przypadło to starszej z córek Lewandowskiego, która potrafi długie godziny przesiadywać w basenie, na co nie mogła sobie pozwolić w takim wymiarze mieszkając na południu Niemiec.

Dopiero po wyprowadzce Lewandowskich do Hiszpanii prawda o córce "Lewego" mogła wyjść na jaw! Anna Lewandowska o wszystkim powiedziała

- Klara's favorite activity. Whole day in the water - napisała krótko na Instagram Stories Anna Lewandowska pokazując swoją córeczkę w stroju kąpielowym nad basenem. Trudno dziwić się starszej z córek kapitana reprezentacji Polski, bowiem przy hiszpańskim słońcu spędzanie większości czasu w ciepłej i przyjemnej wodzie wydaje się być wymarzonym zajęciem.

Sonda Czy Robert Lewandowski nadal powinien być kapitanem reprezentacji? Tak Nie