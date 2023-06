Paweł Kryszałowicz już wie, co trzeba zrobić z Fernando Santosem. Klarownie to wyjaśnił

Wiele osób, a zwłaszcza rodziców przekonało się już na własnej skórze, że w dążeniu do rozwoju oraz nieprzerwanie pracując, można nie zauważyć nieubłaganie uciekającego czasu. Niestety dotyczy to również rodziny Anny i Roberta Lewandowskich oraz ich pociech, Klary i Laury. Żona kapitana reprezentacji Polski uświadomiła sobie właśnie, że jej dzieci naprawdę wyrosły i osiągnęły już pewien poziom swojego życia, co mocno oddziałuje również na jej codzienność.

Ten moment dopadł Annę Lewandowską niespodziewanie! Żona "Lewego" uświadomiła sobie to dopiero teraz

- Zbliża się zakończenie roku szkolnego… dzieci totalnie podekscytowane. Przyznam Wam, że już weszłam w „ten” okres rodzica, który podporządkowuję swój kalendarz pod szkołe. Mam pewną reflekcje… to oznacza tylko jedno, że moje dzieci już naprawdę są duże. Kiedy to zleciało?! (pis.oryg.) - napisała na Instagram Stories bizneswoman oraz trenerka fitness uświadamiając sobie, jak bardzo wyrosły jej pociechy.

Anna Lewandowska nie mogła się przed tym uchronić! Ta chwila dopadła ją niespodziewanie, dopiero teraz to do niej dotarło

Anna i Robert Lewandowscy to nie jedyni rodzice, którym czas ucieka niemalże przez palce, kiedy ci skupiają się na swojej pracy i obowiązkach, a także wychowaniu swoich dzieci. Niedawno starsza z pociech Lewandowskich, Klara skończył 6 lat, a jej młodsza siostra Laura 3 latka.

