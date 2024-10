Wtedy Szczęsny zadebiutuje w Barcelonie. Hiszpańskie media podają datę

Wojciech Szczęsny jak na razie nie zadebiutował w barwach FC Barcelony, mimo że część hiszpańskich dziennikarzy wskazywała, że data debiutu gracza może przypaść na starcie z Sevillą. Tak się jednak nie stało i Hansi Flick mówił wprost, że nie postawi na Polaka nawet w meczu przeciwko Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów. Jak mówią hiszpańscy dziennikarze - można już snuć tezy, kiedy w takim razie Flick postawi na Szczęsnego. Padają konkretne daty

Wojciech Szczęsny jeszcze nie zagrał w Barcelonie. Media podają konkretne daty

Mimo że Szczęsny wydaje się być wyborem lepszym do gry niż Iniaki Pena, to zdaniem przedstawicieli hiszpańskiej prasy, to Hiszpan będzie miał pierwszeństwo do gry, chociażby przez fakt bycia wychowankiem klubu.

- Pokładano w nim duże nadzieje (...) Flick zdecydował, że z Sevillą i Bayernem będzie grał Pena, bo ma za sobą więcej treningów z zespołem, pewną ciągłość. - mówi Anrau Blanch dziennikarz katalońskiego "Diari Ara" w rozmowie z "WP. SportoweFakty".

Kiedy więc dojdzie do debiutu Szczęsnego? Jak podają dziennikarze, nie nastąpi to wcześniej po starciu Barcelony z Realem Madryt.

- Myślę, że Szczęsny nie zadebiutuje wcześniej niż po najbliższym El Clasico - stwierdził Blanch