Lewandowski urządził nagłą naradę w swoim domu! Chce ratować sezon, nagranie obiegło internet!

Robert Lewandowski postanowił zainterweniować! Napastnik reprezentacji Polski ma patrzeć z dużym niepokojem na to, co się dzieje w klubie, a trzeba przyznać, że dzieje się dużo. Klub nie prezentuje się dobrze w rozgrywkach LaLigi i odpadł z Pucharu Króla. Forma Barcelony nie jest zadowolająca, więc Lewandowski postanowił urządzić w swoim domu specjalne zebranie, aby z kolegami przedyskutować plan na to, aby ratować rozgrywki. Nagrania ze spotkania obiegły internet.

Robert Lewandowski zwołał specjalne zebranie z piłkarzami. Chce ratować sezon

Jak donoszą media, decyzja Roberta Lewandowskiego o zwołaniu piłkarzy Barcy do swojego domu miała na celu poprawę morali w drużynie. Spotkanie odbyło się bez udziału Xaviego.

- W celu zwarcia szeregów, drużyna Barcelony zorganizowała w poniedziałek po porannym treningu w domu Roberta Lewandowskiego posiłek bez Xaviego. Po poniedziałkowym porannym treningu kapitanowie zaproponowali posiłek bez sztabu trenerskiego. Drużyna jest szczęśliwa, że może spędzić ze sobą trochę więcej czasu poza boiskiem" — pisze hiszpański Sport.