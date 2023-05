Nowo koronowany mistrz Hiszpanii z kolejnym zwycięstwem, a Robert Lewandowski przynajmniej z jednym golem?

Robert Lewandowski przyjechał na kolację Barcelony sam! Hiszpańskie media momentalnie to zauważyły. Co z Anią?

Kursy TOTALbet: FC Barcelona – Real Sociedad

Dla zespołu ze stolicy Katalonii obecny sezon z pewnością ma słodko-gorzki smak. Zespół prowadzony przez Xaviego bardzo mocno rozczarował w europejskich pucharach, gdzie najpierw nie udało mu się wyjść z grupy Ligi Mistrzów, a następnie już na etapie 1/16 finału odpadł z Ligi Europy. Do tego doliczyć należy także rozczarowujący występ w Pucharze Króla przeciwko Realowi Madryt (0:4), który przekreślił szanse na awans do finału tych rozgrywek. Z drugiej jednak strony 43-letni szkoleniowiec i jego zespół mogą cieszyć się ze zdobycia aż dwóch trofeów. Blaugrana w styczniu okazała się bowiem najlepsza w Superpucharze Hiszpanii, a o jej dokonaniach w rodzimej lidze napisano i powiedziano już chyba wszystko. Klub z Camp Nou na cztery kolejki przed zakończeniem zmagań ma aż 14 punktów przewagi nad odwiecznym rywalem z Madrytu, a oprócz tego imponować może zaledwie 13 goli straconych w dotychczasowych 34 meczach – fenomenalne osiągnięcie. Tak naprawdę Katalończycy w końcówce sezonu grają już jedynie o jak najmocniejsze wyśrubowanie dorobku punktowego oraz… pomoc Robertowi Lewandowskiemu w zgarnięciu korony króla strzelców. Kapitan reprezentacji Polski jest zresztą na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu – obecnie ma w dorobku 21 goli i o cztery wyprzedza drugiego w klasyfikacji Karima Benzemę. Zdaniem TOTALbet po najbliższym weekendzie sytuacja 34-latka powinna jeszcze ulec poprawie. W opinii bukmachera Barca powinna stosunkowo łatwo sięgnąć po zwycięstwo, a Lewy jest głównym kandydatem do zdobycia w tym meczu bramki.

Łukasz Piszczek szczerze o konflikcie z Robertem Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Piłkarze z Kraju Basków z pewnością nie przyjadą jednak na Camp Nou na wycieczkę. Real Sociedad w obecnym sezonie także spisuje się bowiem bardzo dobrze, a zajmowane przez nich obecnie czwarte miejsce jest tego najlepszym potwierdzeniem. Ekipa prowadzona przez Imanola Alguacila ma obecnie w dorobku 62 punkty i jest już naprawdę blisko zapewnienia sobie ponownego awansu do Ligi Mistrzów. Aby tak się stało, ekipa ta musi zdobyć w ostatnich czterech meczach przynajmniej osiem punktów lub – co naturalne – liczyć na potknięcia goniącego ich Villarrealu. Bez względu na końcowe rozstrzygnięcie W San Sebastian i tak mogą być jednak zadowoleni, ich ekipa prezentuje bowiem atrakcyjną, przyjemną dla oka i – co najważniejsze – skuteczną piłkę. O jakąkolwiek zdobycz w najbliższą sobotę będzie jednak piekielnie trudno. Dość powiedzieć, że – biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki – Real Sociedad przegrał 27 ostatnich meczów rozgrywanych na Camp Nou! Aby przypomnieć sobie ostatni punkt wywieziony przez Basków z tego stadionu, musimy cofnąć się aż do kwietnia 1995 roku (remis 1:1). Ostatnie zwycięstwo miało natomiast miejsce w maju 1991 roku. Czy ekipa prowadzona przez Alguacila będzie w stanie przerwać tę fatalną serię? Zdaniem TOTALbet – nie. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Roberta Lewandowskiego i spółki płaci bowiem 1.87 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości z San Sebastian wynosi natomiast 4.30 zł.

i Autor: TOTALbet FC Barcelona - Real Sociedad

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Barcelona – 1.87 remis – 3.80 Sociedad – 4.30

Podwójna szansa:

1/X – 1.24 1/2– 1.28 X/2 – 1.88

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.18 nie – 4.45

Sociedad strzeli gola:

tak – 1.48 nie – 2.53

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 2.00

Alexander Sorloth (Sociedad) – 3.80

Lamine Yamal (Barcelona) – 3.75

Ousmane Dembele (Barcelona) – 3.85

Raphinha (Barcelona) – 4.00

Ansu Fati (Barcelona) – 4.20

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.